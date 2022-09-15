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Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)
5.0
1
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)
    Арт. X12922616
    5.0
    1
    Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)

      Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Габариты, мм
      		1650х480х950
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Объем бака для воды, л
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нарезчик швов Masalta MF14-4 оборудован надежным бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Применяется для небольших по объему работ по нарезке швов в бетоне и асфальте. Максимальная глубина реза составляет 90 мм. Нарезчик оснащен 12-литровым баком для подачи воды в зону реза. Используемый диаметр дисков варьируется от 245 до 350 мм. Откидная крышка обеспечивает легкую и быструю замену диска. Крепкая рама  резчика гарантирует защиту при деформации. Вес оборудования 83 кг

        Преимущества

        • Для небольших работ по асфальту и бетону
        • Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
        • Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
        • Легкий рычаг для регулирования глубины резки
        • Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
        • Контроль дроссельной заслонки - как дополнительная опция
        • Откидная крышка, навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска