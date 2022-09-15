Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)

Преимущества

Для небольших работ по асфальту и бетону

Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации

Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами

Легкий рычаг для регулирования глубины резки

Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску

Контроль дроссельной заслонки - как дополнительная опция

Откидная крышка, навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска

Нарезчик швов Masalta MF14-4 оборудован надежным бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Применяется для небольших по объему работ по нарезке швов в бетоне и асфальте. Максимальная глубина реза составляет 90 мм. Нарезчик оснащен 12-литровым баком для подачи воды в зону реза. Используемый диаметр дисков варьируется от 245 до 350 мм. Откидная крышка обеспечивает легкую и быструю замену диска. Крепкая рама резчика гарантирует защиту при деформации. Вес оборудования 83 кг