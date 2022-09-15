Резчик швов Masalta MF 14-4 (Honda GX160, Dmax=350 мм.)
Арт. X12922616
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|1650х480х950
|
Расход топлива, л/ч
|1.4
|
Емкость топливного бака, л
|3.1
|
Объем бака для воды, л
|12
- Нарезчик швов Masalta MF14-4 оборудован надежным бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 5,5 л.с. Применяется для небольших по объему работ по нарезке швов в бетоне и асфальте. Максимальная глубина реза составляет 90 мм. Нарезчик оснащен 12-литровым баком для подачи воды в зону реза. Используемый диаметр дисков варьируется от 245 до 350 мм. Откидная крышка обеспечивает легкую и быструю замену диска. Крепкая рама резчика гарантирует защиту при деформации. Вес оборудования 83 кг
Преимущества
- Для небольших работ по асфальту и бетону
- Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
- Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
- Легкий рычаг для регулирования глубины резки
- Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
- Контроль дроссельной заслонки - как дополнительная опция
- Откидная крышка, навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска