Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011

Преимущества

Двигатель повышенной мощности

Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации

Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами

Легкий рычаг для регулирования глубины резки

Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску

Контроль дроссельной заслонки

Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска

Бензиновый шовнарезчик Masalta MF 14-4 ST ШОВ011 - используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Оптимальная толщина реза составляет 50 мм, максимальная - 90 мм. Настройка глубины резания осуществляется рычагом. Модель оснащается ручной системой управления. Материал рамы агрегата - сталь