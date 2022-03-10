Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011
Арт. X12922630
Характеристики
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Производитель
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Посадочный диаметр, мм
|25.4
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Габариты, мм
|1650х480х950
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Расход топлива, л/ч
|2.5
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Емкость топливного бака, л
|5.3
- Бензиновый шовнарезчик Masalta MF 14-4 ST ШОВ011 - используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Оптимальная толщина реза составляет 50 мм, максимальная - 90 мм. Настройка глубины резания осуществляется рычагом. Модель оснащается ручной системой управления. Материал рамы агрегата - сталь
Преимущества
- Двигатель повышенной мощности
- Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
- Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
- Легкий рычаг для регулирования глубины резки
- Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
- Контроль дроссельной заслонки
- Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска