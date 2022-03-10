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Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011
5.0
2
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011
    Арт. X12922630
    5.0
    2
    Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011

      Резчик швов Masalta MF 14-4 ST (Honda GX 270, 9 л.с.) ШОВ011

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922630
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Посадочный диаметр, мм
      		25.4
      Габариты, мм
      		1650х480х950
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Емкость топливного бака, л
      		5.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый шовнарезчик Masalta MF 14-4 ST ШОВ011 - используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается простотой и надежностью. Оптимальная толщина реза составляет 50 мм, максимальная - 90 мм. Настройка глубины резания осуществляется рычагом. Модель оснащается ручной системой управления. Материал рамы агрегата - сталь

        Преимущества 

        • Двигатель повышенной мощности
        • Супер крепкая рама гарантирует защиту при деформации
        • Эргономичный дизайн, приятная ручка с удобными захватами
        • Легкий рычаг для регулирования глубины резки
        • Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска