Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)
Арт. X12922624
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|1550x600x950
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Объем бака для воды, л
|35
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Макс. глубина резания, мм
|140
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Макс. диаметр диска, мм
|400
- Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 140 мм) Masalta MF 16-4 ШОВ006 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается удобством и надежностью. Глубина реза поддается ручной настройке, а также она зависит от диаметра установленного диска (минимальный диаметр диска составляет 300 мм, максимальный - 400 мм)
Преимущества
- Суперпрочная рама гарантирует защиту при деформации
- Эргономичный дизайн, легкорегулируемая ручка с удобными захватами
- Легкий рычаг для регулирования глубины резки
- Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
- Контроль дроссельной заслонки
- Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска
- Простое ручное управление