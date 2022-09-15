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Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)
4.5
2
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)
    Арт. X12922624
    4.5
    2
    Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)

      Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X12922624
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Masalta
      Габариты, мм
      		1550x600x950
      Объем бака для воды, л
      		35
      Макс. глубина резания, мм
      		140
      Макс. диаметр диска, мм
      		400
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 140 мм) Masalta MF 16-4 ШОВ006 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается удобством и надежностью. Глубина реза поддается ручной настройке, а также она зависит от диаметра установленного диска (минимальный диаметр диска составляет 300 мм, максимальный - 400 мм)

        Преимущества

        • Суперпрочная рама гарантирует защиту при деформации
        • Эргономичный дизайн, легкорегулируемая ручка с удобными захватами
        • Легкий рычаг для регулирования глубины резки
        • Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску
        • Контроль дроссельной заслонки
        • Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска
        • Простое ручное управление