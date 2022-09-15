Резчик швов Masalta MF 16-4 ( HONDA GX-390)

Преимущества

Суперпрочная рама гарантирует защиту при деформации

Эргономичный дизайн, легкорегулируемая ручка с удобными захватами

Легкий рычаг для регулирования глубины резки

Водный резервуар обеспечивает оптимальный поток и объем воды к диску

Контроль дроссельной заслонки

Откидная крышка - навесная защита диска разработана, чтобы обеспечить легкую замену диска

Простое ручное управление

Бензиновый шовнарезчик (Honda GX390K1, 13 л/с, глубина пропила 140 мм) Masalta MF 16-4 ШОВ006 используется в процессе ремонта дорожного покрытия. Двигатель Honda гарантирует стабильную и продолжительную эксплуатацию агрегата. Конструкция шовнарезчика отличается удобством и надежностью. Глубина реза поддается ручной настройке, а также она зависит от диаметра установленного диска (минимальный диаметр диска составляет 300 мм, максимальный - 400 мм)