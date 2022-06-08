Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F

Нарезчик швов Zitrek CNQ12-2 применяется для резки бетонных и асфальтных покрытий. Используется для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов и обрезки кромок дорожного покрытия. Конструкцией машины предусмотрена плавная фиксируемая регулировка глубины реза

Преимущества