Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F
Арт. О00000004133
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Чехия
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Габариты, мм
|800х500х800
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Расход топлива, л/ч
|1.4
- Нарезчик швов Zitrek CNQ12-2 применяется для резки бетонных и асфальтных покрытий. Используется для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов и обрезки кромок дорожного покрытия. Конструкцией машины предусмотрена плавная фиксируемая регулировка глубины реза
Преимущества
- Металлическая рама, выполненная в форме петли, позволяет транспортировать оборудование при помощи грузоподъемного средства
- Большой водяной бак изготовлен из ударопрочного пластика и имеет быстросоединяемое подключение водяного шланга
- Для защиты оператора от получения травм режущий диск закрыт металлическим кожухом