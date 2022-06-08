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Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F
5.0
2
Найти аналог
Резчики швов и швонарезчики
    Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F
    Арт. О00000004133
    5.0
    2
    Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F

      Резчик швов Zitrek CNQ12-2 091-0036, Loncin 200F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. О00000004133
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Zitrek
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Чехия
      Габариты, мм
      		800х500х800
      Расход топлива, л/ч
      		1.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нарезчик швов Zitrek CNQ12-2 применяется для резки бетонных и асфальтных покрытий. Используется для создания температурных швов, вскрытия коммуникационных каналов и обрезки кромок дорожного покрытия. Конструкцией машины предусмотрена плавная фиксируемая регулировка глубины реза

        Преимущества 

        • Металлическая рама, выполненная в форме петли, позволяет транспортировать оборудование при помощи грузоподъемного средства
        • Большой водяной бак изготовлен из ударопрочного пластика и имеет быстросоединяемое подключение водяного шланга
        • Для защиты оператора от получения травм режущий диск закрыт металлическим кожухом