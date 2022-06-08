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Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)
5.0
2
275 ₽
Резцы для токарных станков
    Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)
    Арт. X13174743
    5.0
    2
    Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)

      Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)

      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13174743
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вид
      		резьбовой для наружной резьбы
      По направлению подачи
      		правый
      Общая длина, мм
      		140
      Все характеристики
      275 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резец резьбовой н/р 25х16х140 Т15К6 по металлу с напайной пластиной применяется в работе с токарными станками. Используется для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага. Материал пластины — сплав Т15К6.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость
        • Правое исполнение
        • Высококачественный резец для универсальных токарных станков
        • Изготовлен по ГОСТ 18885-73
        • Размер 25х16х140 мм