Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)
Арт. X13174743
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вид
|резьбовой для наружной резьбы
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По направлению подачи
|правый
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Общая длина, мм
|140
- Резец резьбовой н/р 25х16х140 Т15К6 по металлу с напайной пластиной применяется в работе с токарными станками. Используется для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага. Материал пластины — сплав Т15К6.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Правое исполнение
- Высококачественный резец для универсальных токарных станков
- Изготовлен по ГОСТ 18885-73
- Размер 25х16х140 мм