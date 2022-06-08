Резец резьбовой (25х16х140 мм, Т15К6)

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Правое исполнение

Высококачественный резец для универсальных токарных станков

Изготовлен по ГОСТ 18885-73

Размер 25х16х140 мм

Резец резьбовой н/р 25х16х140 Т15К6 по металлу с напайной пластиной применяется в работе с токарными станками. Используется для нарезания наружной метрической резьбы нужного шага. Материал пластины — сплав Т15К6.