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Резиновая киянка Stayer Professional 2054-90, 900 г
5.0
2
Найти аналог
Киянки
    Резиновая киянка Stayer Professional 2054-90, 900 г
    Арт. Х130314330
    5.0
    2
    Резиновая киянка Stayer Professional 2054-90, 900 г

      Резиновая киянка Stayer Professional 2054-90, 900 г

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130314330
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Боек
      		круглый
      Материал бойка
      		резина
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Резиновая черная киянка с фибергласовой ручкой 900г Stayer Professional 2054-90 - мягкий ударный инструмент для проведения щадящих работ в сфере черновой отделки помещений, укладки кирпича или тротуарной плитки и мн. др. Инструмент представляет собой надежное соединение высококачественной, износостойкой резиновой головы и особопрочной, виброгасящей рукоятки из стекловолокна.

        Преимущества:

        • Черная резина: твердая, износостойкая, для грубых черновых работ;
        • Упрочненная фибергласовая рукоятка;
        • Крепление головы резиновой черной киянки с фибергласовой ручкой 900г Stayer Professional 2054-90 отличается особой прочностью.