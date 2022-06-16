Резиновая киянка Stayer Professional 2054-90, 900 г

Преимущества:

Черная резина: твердая, износостойкая, для грубых черновых работ;

Упрочненная фибергласовая рукоятка;

Крепление головы резиновой черной киянки с фибергласовой ручкой 900г Stayer Professional 2054-90 отличается особой прочностью.

Резиновая черная киянка с фибергласовой ручкой 900г Stayer Professional 2054-90 - мягкий ударный инструмент для проведения щадящих работ в сфере черновой отделки помещений, укладки кирпича или тротуарной плитки и мн. др. Инструмент представляет собой надежное соединение высококачественной, износостойкой резиновой головы и особопрочной, виброгасящей рукоятки из стекловолокна.