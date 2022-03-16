Резцы конические для трубных клуппов Зубр ЭКСПЕРТ 28273-1/2, 1/2"
Арт. X1319060537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Португалия
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Тип резьбонарезного инструмента
|клупп
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Направление резьбы
|правое
- Высококачественный инструмент для нарезания трубной конической резьбы, может использоваться как профессиональными сантехниками, так и домашними мастерами.
Преимущества
- Высокое качество материалов
- Сталь резцов 9Х1
- Улучшенная геометрия резцов
- Прост в использовании