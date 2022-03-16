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Резцы конические для трубных клуппов Зубр ЭКСПЕРТ 28273-1/2, 1/2"
5.0
1
Найти аналог
Клуппы
    Резцы конические для трубных клуппов Зубр ЭКСПЕРТ 28273-1/2, 1/2"
    Арт. X1319060537
    5.0
    1
    Резцы конические для трубных клуппов Зубр ЭКСПЕРТ 28273-1/2, 1/2"

      Резцы конические для трубных клуппов Зубр ЭКСПЕРТ 28273-1/2, 1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319060537
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Португалия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		клупп
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Высококачественный инструмент для нарезания трубной конической резьбы, может использоваться как профессиональными сантехниками, так и домашними мастерами.

        Преимущества

        • Высокое качество материалов
        • Сталь резцов 9Х1
        • Улучшенная геометрия резцов
        • Прост в использовании