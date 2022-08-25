Оптический нивелир RGK N-32, поверен

Преимущества

Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира RGK N-32 (с поверкой) регулируется резкость изображения

Удобство хранения и транспортировки. Прибор поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки

Надежный и практичный прибор

Небольшой вес (1.8 кг)

Устойчив к вредным факторам

Стандартный разъем 5/8" - для крепления на штативе

СКО на 1 км двойного хода: 1.5 мм

Минимальное расстояние визирования: 30 см

Увеличение: 32 крат

Разрешение: 4"

Рабочий диапазон компенсатора: ±15'

Изображение: прямое

Защита от внешних факторов: IPX6

Тип компенсатора: маятниковый с магнитным демпфером

Прибор ярко-оранжевого цвета - для предотвращения его случайного повреждения в условиях плохой видимости

Имеется свидетельство о поверке

Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Оптический нивелир RGK N-32 (с поверкой) имеет встроенный маятниковый компенсатор с магнитным демпфером, что увеличивает точность в работе. Класс защиты от влаги и пыли IPX6. Устройство снабжено самой точной оптикой в своей серии. Имеется резьба под штатив 5/8". Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.