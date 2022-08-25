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Оптический нивелир RGK N-32, поверен
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Арт. rgk-tools_69
    5.0
    1
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
    Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен
      Оптический нивелир RGK N-32, поверен

      Оптический нивелир RGK N-32, поверен

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rgk-tools_69
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Rgk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		285x190x190
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир RGK N-32 (с поверкой) имеет встроенный маятниковый компенсатор с магнитным демпфером, что увеличивает точность в работе. Класс защиты от влаги и пыли IPX6. Устройство снабжено самой точной оптикой в своей серии. Имеется резьба под штатив 5/8". Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.

        Преимущества

        • Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта
        • Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира RGK N-32 (с поверкой) регулируется резкость изображения
        • Удобство хранения и транспортировки. Прибор поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки
        • Надежный и практичный прибор
        • Небольшой вес (1.8 кг)
        • Устойчив к вредным факторам
        • Стандартный разъем 5/8" - для крепления на штативе
        • СКО на 1 км двойного хода: 1.5 мм
        • Минимальное расстояние визирования: 30 см
        • Увеличение: 32 крат
        • Разрешение: 4"
        • Рабочий диапазон компенсатора: ±15'
        • Изображение: прямое
        • Защита от внешних факторов: IPX6
        • Тип компенсатора: маятниковый с магнитным демпфером
        • Прибор ярко-оранжевого цвета - для предотвращения его случайного повреждения в условиях плохой видимости
        • Имеется свидетельство о поверке
        • Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки