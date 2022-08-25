Оптический нивелир RGK N-32, поверен
Арт. rgk-tools_69
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|285x190x190
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир RGK N-32 (с поверкой) имеет встроенный маятниковый компенсатор с магнитным демпфером, что увеличивает точность в работе. Класс защиты от влаги и пыли IPX6. Устройство снабжено самой точной оптикой в своей серии. Имеется резьба под штатив 5/8". Данная модель прошла процедуру поверки, о чем информирует свидетельство, входящее в комплект.
Преимущества
- Плавная регулировка положения. Три точки опоры на винтах позволяют плавно регулировать положение инструмента относительно горизонта
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира RGK N-32 (с поверкой) регулируется резкость изображения
- Удобство хранения и транспортировки. Прибор поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки
- Надежный и практичный прибор
- Небольшой вес (1.8 кг)
- Устойчив к вредным факторам
- Стандартный разъем 5/8" - для крепления на штативе
- СКО на 1 км двойного хода: 1.5 мм
- Минимальное расстояние визирования: 30 см
- Увеличение: 32 крат
- Разрешение: 4"
- Рабочий диапазон компенсатора: ±15'
- Изображение: прямое
- Защита от внешних факторов: IPX6
- Тип компенсатора: маятниковый с магнитным демпфером
- Прибор ярко-оранжевого цвета - для предотвращения его случайного повреждения в условиях плохой видимости
- Имеется свидетельство о поверке
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки