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Рольганг усиленный Stalex 2000 мм
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Рольганг усиленный Stalex 2000 мм
    Арт. stalex_5952
    Рольганг усиленный Stalex 2000 мм

      Рольганг усиленный Stalex 2000 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_5952

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок. Конструкция рольгангов представляет собой раму в виде стола, которая установлена на опорах. В раме закреплены оси параллельно расположенных труб или роликов, которые вращаясь в подшипниках подводят/отводят деталь от станка. Особенности и преимущества:
        • Валы цельные, изготовлены из 45 стали, диаметром 67мм.
        • В качестве опоры для валов используются корпусные подшипники UCP 204.
        • Радиальная нагрузка на каждый подшипник превышает 1000кг, при 50 об/мин.
        • В качестве ограничителей используется цельный кругляк 25мм с резьбой с одной стороны М16.
        • Ограничители крепятся к швеллеру с помощью гайки М16.
        • В комплекте поставки – 6-ть ограничителей.
        • На верхнем швеллере имеются свободные отверстия для возможности установки упоров в удобном месте.
        • Рольганг имеет регулировку по высоте от 780 мм до 820 мм.