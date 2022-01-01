Рольганг усиленный Stalex 2000 мм

Валы цельные, изготовлены из 45 стали, диаметром 67мм.

В качестве опоры для валов используются корпусные подшипники UCP 204.

Радиальная нагрузка на каждый подшипник превышает 1000кг, при 50 об/мин.

В качестве ограничителей используется цельный кругляк 25мм с резьбой с одной стороны М16.

Ограничители крепятся к швеллеру с помощью гайки М16.

В комплекте поставки – 6-ть ограничителей.

На верхнем швеллере имеются свободные отверстия для возможности установки упоров в удобном месте.

Рольганг имеет регулировку по высоте от 780 мм до 820 мм.

Рольганги - роликовые столы, предназначенные для подачи заготовок к станку, в зону резания и отвода после пиления от станка длинных заготовок. Конструкция рольгангов представляет собой раму в виде стола, которая установлена на опорах. В раме закреплены оси параллельно расположенных труб или роликов, которые вращаясь в подшипниках подводят/отводят деталь от станка. Особенности и преимущества: