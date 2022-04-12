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Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)
5.0
2
125 ₽
Прижимные валики
    Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)
    Арт. Х153710867
    5.0
    2
    Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)

      Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)

      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710867
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип
      		валик без ручки
      Материал валика
      		резина
      Все характеристики
      125 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Обладает повышенной стойкостью к деформации, не оставляет следов на обрабатываемой поверхности. Предназначен для прижатия обоев к поверхности и удаления из под них воздушных пузырьков.

        Преимущества

        • Мягкий ролик не повреждает рисунок и структуру обоев
        • Удобен при работе с тяжелыми обоями 
        • Рекомендуется использовать со стандартными телескопическими стержнями конической формы