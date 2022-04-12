Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)
Арт. Х153710867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип
|валик без ручки
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Материал валика
|резина
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- Обладает повышенной стойкостью к деформации, не оставляет следов на обрабатываемой поверхности. Предназначен для прижатия обоев к поверхности и удаления из под них воздушных пузырьков.
Преимущества
- Мягкий ролик не повреждает рисунок и структуру обоев
- Удобен при работе с тяжелыми обоями
- Рекомендуется использовать со стандартными телескопическими стержнями конической формы