Ролик для прижимной для обоев 3003102 (50 мм)

Преимущества

Мягкий ролик не повреждает рисунок и структуру обоев

Удобен при работе с тяжелыми обоями

Рекомендуется использовать со стандартными телескопическими стержнями конической формы

Обладает повышенной стойкостью к деформации, не оставляет следов на обрабатываемой поверхности. Предназначен для прижатия обоев к поверхности и удаления из под них воздушных пузырьков.