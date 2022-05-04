Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
Арт. Х1308863
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подшипник
|Нет
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Диаметр отверстия, мм
|10.5
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- Режущий ролик для плиткореза Matrix 87670 является сменным элементом плиткорезов разных моделей. Применяется при резке керамической кафельной плитки.
Преимущества
- Режущий ролик для плиткореза изготовлен из твердого сплава ВК-8
- Используется как запасная-расходная часть к плиткорезам разных моделей при резке керамической кафельной плитки
- Внешний диаметр 22 мм
- Внутренний диаметр 10.5 мм
- Толщина 2 мм