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Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
5.0
2
280 ₽
Ролик для плиткореза
    Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
    Арт. Х1308863
    5.0
    2
    Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
    Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
    Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
      Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
      Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670
      Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670

      Ролик для плиткореза Matrix 22,0x10,5x2,0мм 87670

      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1308863
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подшипник
      		Нет
      Диаметр отверстия, мм
      		10.5
      Все характеристики
      280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Режущий ролик для плиткореза Matrix 87670 является сменным элементом плиткорезов разных моделей. Применяется при резке керамической кафельной плитки.

        Преимущества

        • Режущий ролик для плиткореза изготовлен из твердого сплава ВК-8
        • Используется как запасная-расходная часть к плиткорезам разных моделей при резке керамической кафельной плитки
        • Внешний диаметр 22 мм
        • Внутренний диаметр 10.5 мм
        • Толщина 2 мм