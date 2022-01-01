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Роликовый нож Stalex MAX Cut-Off
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Роликовые ножи для листогибочных станков
    Роликовый нож Stalex MAX Cut-Off
    Арт. stalex_1025
    Роликовый нож Stalex MAX Cut-Off

      Роликовый нож Stalex MAX Cut-Off

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_1025

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина разрезаемого металла, мм
      		0.7
      Тип оснастки
      		роликовый нож
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Регулируемый роликовый нож Stalex MAX Cut-Off предназначен для раскроя листового и рулонного метала с безупречным качеством, толщиной до 0,7 мм.

        Преимущества

        • Система регулировки позволяет осуществлять рез самых разных материалов
        • Режущие ножи из закаленной и укрепленной стали для безопасной и долговечной работы
        • Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей
        • Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка
        • Пластмассовый кейс для хранения и транспортировки ножа – в комплекте поставки