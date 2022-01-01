Роликовый нож Stalex MAX Cut-Off
Арт. stalex_1025
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Польша
|
Родина бренда
|Россия
|
Толщина разрезаемого металла, мм
|0.7
|
Тип оснастки
|роликовый нож
- Регулируемый роликовый нож Stalex MAX Cut-Off предназначен для раскроя листового и рулонного метала с безупречным качеством, толщиной до 0,7 мм.
Преимущества
- Система регулировки позволяет осуществлять рез самых разных материалов
- Режущие ножи из закаленной и укрепленной стали для безопасной и долговечной работы
- Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей
- Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка
- Пластмассовый кейс для хранения и транспортировки ножа – в комплекте поставки