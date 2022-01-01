Преимущества

Система регулировки позволяет осуществлять рез самых разных материалов

Режущие ножи из закаленной и укрепленной стали для безопасной и долговечной работы

Полностью устранено использование опасных открытых режущих поверхностей

Быстрая окупаемость за счет уменьшения количества отходов материала, а также защиты от повреждений дорогостоящих рабочих деталей станка

Пластмассовый кейс для хранения и транспортировки ножа – в комплекте поставки

Регулируемый роликовый нож Stalex MAX Cut-Off предназначен для раскроя листового и рулонного метала с безупречным качеством, толщиной до 0,7 мм.