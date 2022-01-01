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Роликовый нож RNK 098B для ручных листогибов Stalex
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Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
    Роликовый нож RNK 098B для ручных листогибов Stalex
    Арт. stalex_13677
    Роликовый нож RNK 098B для ручных листогибов Stalex

      Роликовый нож RNK 098B для ручных листогибов Stalex

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_13677

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы