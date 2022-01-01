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Роликовый нож RNK 098C для ручных листогибов Stalex
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Роликовый нож RNK 098C для ручных листогибов Stalex
Прочие насадки для металлообрабатывающих станков
Роликовый нож RNK 098C для ручных листогибов Stalex
Арт. stalex_13679
Роликовый нож RNK 098C для ручных листогибов Stalex
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Нет в наличии
Арт. stalex_13679
Характеристики
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Описание
Для раскроя листового и рулонного метала с толщиной до 0,8 мм (мягкая сталь). Роликовый нож подходит только к станку Stalex 1300/1,2.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы