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Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000
8 320 ₽
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000
    Арт. О00000031045
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000

      Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000

      8 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000031045

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		30
      Габариты, мм
      		500x1000x102
      Все характеристики
      8 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стальной панельный радиатор предназначен для закрытых систем водяного отопления с давлением до 9 атм. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости.

        Преимущества

        • Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар
        • Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить
        • Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016
        • Высота радиатора – 500 мм
        • Все необходимые монтажные элементы уже в наличии
        • Подключение – боковое