Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000
Арт. О00000031045
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|30
|
Габариты, мм
|500x1000x102
С этим товаром смотрят
- Стальной панельный радиатор предназначен для закрытых систем водяного отопления с давлением до 9 атм. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости.
Преимущества
- Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар
- Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить
- Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016
- Высота радиатора – 500 мм
- Все необходимые монтажные элементы уже в наличии
- Подключение – боковое