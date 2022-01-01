Радиатор стальной панельный Rommer Compact боковое подключение 22/500/1000

Преимущества

Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар

Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить

Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016

Высота радиатора – 500 мм

Все необходимые монтажные элементы уже в наличии

Подключение – боковое

Стальной панельный радиатор предназначен для закрытых систем водяного отопления с давлением до 9 атм. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. В качестве теплоносителя допустимо применение воды и незамерзающей жидкости.