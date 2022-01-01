Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
Арт. О00000008785
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|33.43
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Габариты, мм
|500x1200x100
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- Панели радиаторов Rommer Compact 22 изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.
Преимущества
- Универсальность
- Способ подключения – боковой, пригодный как для однотрубных, так и для двухтрубных систем
- Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях