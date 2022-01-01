Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение

Преимущества

Универсальность

Способ подключения – боковой, пригодный как для однотрубных, так и для двухтрубных систем

Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях

Панели радиаторов Rommer Compact 22 изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.