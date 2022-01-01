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Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
8 530 ₽
Стальные (панельные) радиаторы
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Арт. О00000008785
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
    Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение
      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение

      Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/1200, боковое подключение

      8 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000008785

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		33.43
      Габариты, мм
      		500x1200x100
      Все характеристики
      8 530 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Панели радиаторов Rommer Compact 22 изготовлены из стали толщиной 1,2 мм, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Пара встроенных между отопительными панелями конвекторов представляет собой рифленые стальные листы (толщина стали 0,4 мм). П-образная форма конвекторов создает потоки теплого воздуха, которые поднимаются вдоль «ребер» и нагревают помещение.

        Преимущества

        • Универсальность
        • Способ подключения – боковой, пригодный как для однотрубных, так и для двухтрубных систем
        • Боковое подключение является стандартным и наиболее надежным. При таком способе радиаторы даже большого размера прогреваются равномерно в верхней и нижней частях