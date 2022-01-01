Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/800
Арт. О00000031044
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|22.64
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Габариты, мм
|800x102x500
- Стальные панельные радиаторы Rommer соответствуют стандарту качества TS EN 442. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016. Высота радиатора – 500 мм. Все необходимые монтажные элементы уже в наличии. Подключение – боковое.
Преимущества
- Широкий размерный ряд
- Экономичность теплоносителя
- Низкая цена
- Покраска по RAL
- Боковое и нижнее подключение
- Срок службы до 50 лет