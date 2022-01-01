Радиатор стальной панельный Rommer Compact 22/500/800

Преимущества

Широкий размерный ряд

Экономичность теплоносителя

Низкая цена

Покраска по RAL

Боковое и нижнее подключение

Срок службы до 50 лет

Стальные панельные радиаторы Rommer соответствуют стандарту качества TS EN 442. Точечная сварка стыковочных швов пазов и водоциркуляционных каналов позволяет обеспечить высокий уровень теплоотдачи. Каждый радиатор прошел испытание давлением до 13,5 Бар. Верхняя крышка отопительного прибора снимается, что позволяет легко его почистить. Покраска осуществляется в несколько этапов: поверхность радиатора обезжиривается и обрабатывается фосфатами, следом идет этап электрофореза и покрытие порошковой эпоксидно-полиэстеровой краской, оттенок RAL 9016. Высота радиатора – 500 мм. Все необходимые монтажные элементы уже в наличии. Подключение – боковое.