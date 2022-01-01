Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций

Преимущества

Plus - увеличенная глубина секции

Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм

Обработан антикоррозийным покрытием

Двухэтапная покраска RAL 9016

Разработан специально для России

Соответствует ГОСТ 31311-2005

Гарантия 5 лет

Радиаторы с максимально высокой теплоотдачей и быстрой способностью обогрева помещений разной площади. Идеальный вариант для экономных хозяев домов с индивидуальными закрытыми системами отопления и многоэтажных строений. Очень часто эти радиаторы устанавливают в помещения с панорамным остеклением. Презентабельный внешний вид достигается безупречно белым высококачественным лакокрасочным покрытием. Долговечность радиаторов Romer Plus 200 - высоким контролем над качеством на каждом этапе изготовления, использованием инновационного антикоррозийного покрытия с нанесением слоя фторциркония и оксидной пленки. Внешние поверхности прошли двухэтапный процесс покраски.