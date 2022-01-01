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Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
3 672 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Арт. О00000030579
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций

      Алюминиевый радиатор Rommer Plus 200 RAL9016, 8 секций

      3 672 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030579

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2
      Вес, кг
      		4.96
      Все характеристики
      3 672 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиаторы с максимально высокой теплоотдачей и быстрой способностью обогрева помещений разной площади. Идеальный вариант для экономных хозяев домов с индивидуальными закрытыми системами отопления и многоэтажных строений. Очень часто эти радиаторы устанавливают в помещения с панорамным остеклением. Презентабельный внешний вид достигается безупречно белым высококачественным лакокрасочным покрытием. Долговечность радиаторов Romer Plus 200 - высоким контролем над качеством на каждом этапе изготовления, использованием инновационного антикоррозийного покрытия с нанесением слоя фторциркония и оксидной пленки. Внешние поверхности прошли двухэтапный процесс покраски.

        Преимущества

        • Plus - увеличенная глубина секции
        • Толщина стенки вертикального коллектора 1,8мм
        • Обработан антикоррозийным покрытием
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Разработан специально для России
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет