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Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
4 115 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Арт. X16912757713
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
    Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций

      Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций

      4 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16912757713

      Характеристики

      Производитель
      		Rommer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2
      Вес, кг
      		6.4
      Все характеристики
      4 115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиаторы Rommer Profi 350 - это собственная разработка инженеров России, подходят для систем отопления частных домов, коттеджей и систем где используется автономное отопление, расположенных в российском климате. Отличаются лаконичным дизайном. Отсутствие острых углов и безупречно белое лакокрасочное покрытие позволяет вписывать их в дизайн интерьера любого стиля. Модель рекомендована для монтажа в системах отопления зданий и домов общественного и жилого назначения: в квартирах с детьми, детских садах, больницах, досуговых центрах, школах. Внутренние поверхности радиаторов обработаны эксклюзивным антикоррозийным составом, в который входят фторцирконий и оксидная пленка, устойчивая к химическим веществам. Для получения долговечного покрытия используется высококачественная порошковая эмаль.

        Преимущества

        • Profi - произведен для профессионалов
        • Уникальный дизайн каждой секции
        • Высокая надежность каждой секции
        • Разработан ведущими инженерами РФ
        • Двухэтапная покраска RAL 9016
        • Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
        • Соответствует ГОСТ 31311-2005
        • Гарантия 5 лет