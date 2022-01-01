Алюминиевый радиатор Rommer Profi 350 86622, 8 секций
Арт. X16912757713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2
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Вес, кг
|6.4
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- Радиаторы Rommer Profi 350 - это собственная разработка инженеров России, подходят для систем отопления частных домов, коттеджей и систем где используется автономное отопление, расположенных в российском климате. Отличаются лаконичным дизайном. Отсутствие острых углов и безупречно белое лакокрасочное покрытие позволяет вписывать их в дизайн интерьера любого стиля. Модель рекомендована для монтажа в системах отопления зданий и домов общественного и жилого назначения: в квартирах с детьми, детских садах, больницах, досуговых центрах, школах. Внутренние поверхности радиаторов обработаны эксклюзивным антикоррозийным составом, в который входят фторцирконий и оксидная пленка, устойчивая к химическим веществам. Для получения долговечного покрытия используется высококачественная порошковая эмаль.
Преимущества
- Profi - произведен для профессионалов
- Уникальный дизайн каждой секции
- Высокая надежность каждой секции
- Разработан ведущими инженерами РФ
- Двухэтапная покраска RAL 9016
- Соответствует европейскому стандарту ЕN 442
- Соответствует ГОСТ 31311-2005
- Гарантия 5 лет