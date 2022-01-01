Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
420 ₽
Очки
    Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
    Арт. Ю00000030861
    Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
    Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
      Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
      Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130

      Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130

      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000030861

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от лазера
      		Нет
      Защита от паров и брызг
      		Да
      Все характеристики
      420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитные герметичные очки ЗНГ1 PANORAMA – то, что нужно при работе с режущими инструментами. Удобные очки ЗНГ1 PANORAMA super защищают глаза от попадания в них пыли, металлической и древесной стружки, газа, химических средств и агрессивных, легко испаряющихся жидкостей. С очками органы зрения будут чувствовать себя комфортно: прозрачное стекло, из которого сделаны очки РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA не ухудшает видимость. Очки комфортно сидят при носке благодаря широкой регулируемой резинке. Они оснащены защитным покрытием от царапин и имеют устойчивый к механическому воздействию корпус.

        Преимущества защитных очков ЗНГ1 PANORAMA

        • Защищают от грязи, стружки, пыли, ветра, жара
        • Пригодятся при работе с агрессивной жидкостью, газом
        • Ударопрочные
        • Комфортные в ношении
        • Обеспечивают хорошую видимость
        • Имеют защитное покрытие