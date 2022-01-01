Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130
Арт. Ю00000030861
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Защита от лазера
|Нет
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Защита от паров и брызг
|Да
- Защитные герметичные очки ЗНГ1 PANORAMA – то, что нужно при работе с режущими инструментами. Удобные очки ЗНГ1 PANORAMA super защищают глаза от попадания в них пыли, металлической и древесной стружки, газа, химических средств и агрессивных, легко испаряющихся жидкостей. С очками органы зрения будут чувствовать себя комфортно: прозрачное стекло, из которого сделаны очки РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA не ухудшает видимость. Очки комфортно сидят при носке благодаря широкой регулируемой резинке. Они оснащены защитным покрытием от царапин и имеют устойчивый к механическому воздействию корпус.
Преимущества защитных очков ЗНГ1 PANORAMA
- Защищают от грязи, стружки, пыли, ветра, жара
- Пригодятся при работе с агрессивной жидкостью, газом
- Ударопрочные
- Комфортные в ношении
- Обеспечивают хорошую видимость
- Имеют защитное покрытие