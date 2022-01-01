Очки защитные герметичные Росомз PANORAMA ЗНГ1 super (PC) 22130

Защитные герметичные очки ЗНГ1 PANORAMA – то, что нужно при работе с режущими инструментами. Удобные очки ЗНГ1 PANORAMA super защищают глаза от попадания в них пыли, металлической и древесной стружки, газа, химических средств и агрессивных, легко испаряющихся жидкостей. С очками органы зрения будут чувствовать себя комфортно: прозрачное стекло, из которого сделаны очки РОСОМЗ ЗНГ1 PANORAMA не ухудшает видимость. Очки комфортно сидят при носке благодаря широкой регулируемой резинке. Они оснащены защитным покрытием от царапин и имеют устойчивый к механическому воздействию корпус.

Преимущества защитных очков ЗНГ1 PANORAMA