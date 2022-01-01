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Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
350 ₽
Сварочные шлемы
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
    Арт. О00000015172
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
    Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130
      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130

      Щиток защитный лицевой Росомз НБТ2 Визион 423130

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015172

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		220х315
      С подачей воздуха
      		Нет
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток РОСОМЗ НБТ2 ВИЗИОН 423130 предназначен для защиты лица, шеи и верхней части груди от твердых частиц, а также искр и брызг неразъедающих жидкостей. Экран удлиненной формы изготовлен из ударопрочного и термостойкого поликарбоната. Козырек выполнен из легкого материала CRAFTER, он имеет увеличенный размер, что позволяет наносить логотип. Фиксация щитка происходит, благодаря наголовному креплению с мягким обтюратором, который позволяет регулировать размер. 

        Преимущества

        • Ударопрочный желтый козырек.
        • Увеличенный защитный экран из оптически прозрачного поликарбоната размером 220х315мм, толщиной 0,75 мм.
        • Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой по размеру головы и мягким обтюратором.