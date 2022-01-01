Преимущества

С помощью универсального накасочного крепления PARTNER щиток отлично совмещается со всеми касками РОСОМЗ

Снижает интенсивность теплового излучения на 30-50 %

Экран толщиной 2 мм выполнен из прочного материала - поликарбоната

Защитный лицевой щиток с креплением на каске РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TITAN 04390 уберегает лицо и голову работника от воздействия мелких твердых частиц (до 15 Дж), а также защищает от брызг расплавленного металла при работе у промышленных печей, высокой температуры.