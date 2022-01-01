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Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
1 155 ₽
Щитки и каски
    Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
    Арт. О00000010644
    Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
    Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
    Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
      Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
      Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
      Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390

      Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390

      1 155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010644

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		щиток
      Крепление
      		на каске
      Все характеристики
      1 155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток с креплением на каске РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TITAN 04390 уберегает лицо и голову работника от воздействия мелких твердых частиц (до 15 Дж), а также защищает от брызг расплавленного металла при работе у промышленных печей, высокой температуры. 

        Преимущества

        • С помощью универсального накасочного крепления PARTNER щиток отлично совмещается со всеми касками РОСОМЗ
        • Снижает интенсивность теплового излучения на 30-50 %
        • Экран толщиной 2 мм выполнен из прочного материала - поликарбоната