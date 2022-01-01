Защитный лицевой щиток с креплением на каске Росомз КБТ ВИЗИОН TITAN 04390
Арт. О00000010644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|щиток
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Крепление
|на каске
- Защитный лицевой щиток с креплением на каске РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН TITAN 04390 уберегает лицо и голову работника от воздействия мелких твердых частиц (до 15 Дж), а также защищает от брызг расплавленного металла при работе у промышленных печей, высокой температуры.
Преимущества
- С помощью универсального накасочного крепления PARTNER щиток отлично совмещается со всеми касками РОСОМЗ
- Снижает интенсивность теплового излучения на 30-50 %
- Экран толщиной 2 мм выполнен из прочного материала - поликарбоната