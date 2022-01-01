Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368

Преимущества

Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek

Размер видимой области 110x90мм

Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 14

Покровное стекло и подложка из поликарбоната

Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху)

Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента

Защитный лицевой щиток сварщика с креплением на каске РОСОМЗ КН PREMIER FavoriT 14 05368 используется при работах, связанных с применением электросварки. Корпус изготовлен из материала TermotreK. Щиток крепится к каске с помощью термостойких адаптеров. Светофильтр защищен покровным стеклом. Модель имеет особенности: обтекаемую форму, желоб для исключения скатывания капель металла, боковые каналы для отвода дыма, незапотевающая подложка. Небольшой вес делает щиток удобным при длительном использовании, исключает появление шейного остеохондроза. Щиток поставляется без наголовного крепежа. Крепится на каске. Используется совместно с касками: СОМЗ-55 FavoriT Trek, RFI-3 BIOT® RAPID, СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID (Все каски РОСОМЗ с укороченным козырьком).