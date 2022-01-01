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Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
500 ₽
Сварочные шлемы
    Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
    Арт. О00000034061
    Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
    Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
    Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
      Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
      Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368
      Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368

      Маска сварщика с креплением на каске Росомз КН Premier Favorit (14) 05368

      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034061

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты экрана, мм
      		110x90
      Режим работы
      		полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
      Все характеристики
      500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Защитный лицевой щиток сварщика с креплением на каске РОСОМЗ КН PREMIER FavoriT 14 05368 используется при работах, связанных с применением электросварки. Корпус изготовлен из материала TermotreK. Щиток крепится к каске с помощью термостойких адаптеров. Светофильтр защищен покровным стеклом. Модель имеет особенности: обтекаемую форму, желоб для исключения скатывания капель металла, боковые каналы для отвода дыма, незапотевающая подложка. Небольшой вес делает щиток удобным при длительном использовании, исключает появление шейного остеохондроза. Щиток поставляется без наголовного крепежа. Крепится на каске. Используется совместно с касками: СОМЗ-55 FavoriT Trek, RFI-3 BIOT® RAPID, СОМЗ-55 ВИЗИОН RAPID (Все каски РОСОМЗ с укороченным козырьком). 

        Преимущества

        • Корпус FavoriT из термостойкого материала Termotrek
        • Размер видимой области 110x90мм
        • Светофильтр из минерального стекла со степенью затемнения 14
        • Покровное стекло и подложка из поликарбоната
        • Крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху)
        • Замена покровного стекла, светофильтра и подложки не требует инструмента