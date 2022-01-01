Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934
Арт. О00000029562
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Регулировка длины
|Да
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Крепление на каску
|Нет
- Противошумные наушники РОСОМЗ СОМЗ-93 Белый ТИГР 60934 – стильная современная модель для защиты органов слуха от шума. Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование.
Преимущества
- Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование
- Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках