Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934

Преимущества

Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование

Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках

Противошумные наушники РОСОМЗ СОМЗ-93 Белый ТИГР 60934 – стильная современная модель для защиты органов слуха от шума. Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование.