Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934
2 140 ₽
Наушники
    Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934
    Арт. О00000029562
    Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934

      Наушники противошумные Росомз СОМЗ-93 Белый Тигр 60934

      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029562

      Характеристики

      Производитель
      		Росомз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка длины
      		Да
      Крепление на каску
      		Нет
      Все характеристики
      2 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Противошумные наушники РОСОМЗ СОМЗ-93 Белый ТИГР 60934 – стильная современная модель для защиты органов слуха от шума. Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование.

        Преимущества

        • Стальное оголовье с мягким обтюратором регулируется по высоте ношения, обеспечивая комфортное использование
        • Усиленное крепление чашек к металлическому оголовью в 2-х точках