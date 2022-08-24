Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
Арт. X30308137
Характеристики
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Производитель
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Степень защиты
|IP 65
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Макс. рабочая температура, °С
|50
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Мин. рабочая температура, °С
|50
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Напряжение питания, В
|1.5
Самонивелирующийся горизонтальный ротационный лазерный нивелир Stabila LAR 250 в комплектации с ресивером REC 300 Digital и жестким чехлом. Идеально подходит для подземного строительства, прокладки труб, дорожного строительства, ландшафтных, парковых и других работ. Для горизонтальной и вертикальной разметки, для работ на строительной площадке и внутри помещений, автоматическое нивелирование в горизонтальной и вертикальной плоскости, наличие лазерного отвеса. Лазерный нивелир Stabila LAR 250 защищен от ударов и выдерживает, падения со штатива на бетонный пол.
Преимущества:
- Вертикальная и горизонтальная разметка.
- 8 функций в одном приборе.
- Возможность задания наклона.
- Система STABILA Protector.
- Погрешность 0,1 мм/м .
- Приемник в комплекте.
- Защищенный корпус.
Комплектация:
- Лазерный нивелир STABILA LAR 250.
- Пульт дистанционного управления.
- Лазерные очки.
- Магнитная мишень.
- Строительный штатив STABILA BST-K-L.
- Нивелирная рейка STABILA NL.
- Приемник с кронштейном.
- Чемодан.