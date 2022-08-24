Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203

Самонивелирующийся горизонтальный ротационный лазерный нивелир Stabila LAR 250 в комплектации с ресивером REC 300 Digital и жестким чехлом. Идеально подходит для подземного строительства, прокладки труб, дорожного строительства, ландшафтных, парковых и других работ. Для горизонтальной и вертикальной разметки, для работ на строительной площадке и внутри помещений, автоматическое нивелирование в горизонтальной и вертикальной плоскости, наличие лазерного отвеса. Лазерный нивелир Stabila LAR 250 защищен от ударов и выдерживает, падения со штатива на бетонный пол.

Преимущества:

Вертикальная и горизонтальная разметка.

8 функций в одном приборе.

Возможность задания наклона.

Система STABILA Protector.

Погрешность 0,1 мм/м .

Приемник в комплекте.

Защищенный корпус.

Комплектация: