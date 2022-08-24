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Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
    Арт. X30308137
    5.0
    1
    Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
    Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
    Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
      Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
      Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203
      Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203

      Ротационный лазер STABILA LAR 250 Complete 17203

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308137
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Степень защиты
      		IP 65
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Мин. рабочая температура, °С
      		50
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Самонивелирующийся горизонтальный ротационный лазерный нивелир Stabila LAR 250 в комплектации с ресивером REC 300 Digital и жестким чехлом. Идеально подходит для подземного строительства, прокладки труб, дорожного строительства, ландшафтных, парковых и других работ.  Для горизонтальной и вертикальной разметки, для работ на строительной площадке и внутри помещений, автоматическое нивелирование в горизонтальной и вертикальной плоскости, наличие лазерного отвеса.  Лазерный нивелир Stabila LAR 250 защищен от ударов и выдерживает, падения со штатива на бетонный пол.

        Преимущества:

        • Вертикальная и горизонтальная разметка. 
        • 8 функций в одном приборе. 
        • Возможность задания наклона. 
        • Система STABILA Protector. 
        • Погрешность 0,1 мм/м .
        • Приемник в комплекте. 
        • Защищенный корпус. 

        Комплектация:

        1. Лазерный нивелир STABILA LAR 250.
        2. Пульт дистанционного управления.
        3. Лазерные очки.
        4. Магнитная мишень.
        5. Строительный штатив STABILA BST-K-L.
        6. Нивелирная рейка STABILA NL.
        7. Приемник с кронштейном.
        8. Чемодан. 