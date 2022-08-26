Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 400 HV Servo

Особенности и преимущества:

Автоматическое выравнивание. Выравнивание в вертикальной или в горизонтальной плоскости производиться автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.

Ручной выбор угла наклона. Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.

Выбор скорости вращения лазера. Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 0 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на большом расстоянии от лазерного уровня через рейку или приемник. Для работы без приемника комфортнее использовать медленную скорость.

Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Сектор изменяется от точки до 180°. Это необходимо если луч требуется только в определенном месте или при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку при помощи пульта ДУ.

Режим работы с приемником. Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 400 метров.

Дистанционный пульт управления. В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному уровню.

Дополнительное крепление 5/8 дюйма позволит разместить ADA ROTARY 400 HV Servo на креплении или установить на штатив для вертикальной разметки.

ADA ROTARY 400 HV Servo отлично подойдет для горизонтальной и вертикальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.

Комплектация:

Ротационный лазер. Приемник лазерного луча. Крепления приемника лазерного луча. Пульт ДУ. Лазерная мишень. Лазерные очки. Зарядное устройство. Пластиковый кейс. Инструкция.

Лазерный уровень ADA ROTARY 400 HV Servo — это строительный ротационный уровень оборудованный электронным компенсатором на сервоприводах. Сервоприводы обеспечивают точность - ±0.15 мм/м и диапазон компенсации наклона до ±5°.