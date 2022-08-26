Ротационный лазерный нивелир ADA ROTARY 400 HV Servo
Арт. geototal_679
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|200x200x200
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Степень защиты
|IP 65
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Макс. рабочая температура, °С
|40
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Лазерный уровень ADA ROTARY 400 HV Servo — это строительный ротационный уровень оборудованный электронным компенсатором на сервоприводах. Сервоприводы обеспечивают точность - ±0.15 мм/м и диапазон компенсации наклона до ±5°.
Особенности и преимущества:
- Автоматическое выравнивание. Выравнивание в вертикальной или в горизонтальной плоскости производиться автоматически с помощью сервоприводов по датчикам наклона. При разгоризонтировании прибора в случае случайного толчка прибор останавливает работу и производит выравнивание сервоприводами, после чего продолжает работу далее.
- Ручной выбор угла наклона. Функция регулировки угла наклона прибора в плоскости Х и Y до 5° позволяет производить планирование уклонов в горизонтальной плоскости по всем направлениям.
- Выбор скорости вращения лазера. Скорость вращения лазерного излучателя регулируемая: от 0 до 600 об/мин. Чем выше скорость, тем чаще лазерная точка проходит на большом расстоянии от лазерного уровня через рейку или приемник. Для работы без приемника комфортнее использовать медленную скорость.
- Режим сканирования предназначен для работы в определенном секторе. Сектор изменяется от точки до 180°. Это необходимо если луч требуется только в определенном месте или при одновременной работе нескольких приборов на стройплощадке. Лазерный луч можно перемещать в заданную точку при помощи пульта ДУ.
- Режим работы с приемником. Для работы на больших расстояния используется приемник лазерного луча который входит в комплект. Закрепив его на рейке можно производить измерения на территории диаметром до 400 метров.
- Дистанционный пульт управления. В диапазоне до 20 метров удобно пользоваться пультом дистанционного управления. Для изменения режимов работы не надо подходить к лазерному уровню.
- Дополнительное крепление 5/8 дюйма позволит разместить ADA ROTARY 400 HV Servo на креплении или установить на штатив для вертикальной разметки.
- ADA ROTARY 400 HV Servo отлично подойдет для горизонтальной и вертикальной разметки в частном строительстве и при отделочных работах - для прокладки инженерных коммуникаций, разметки полов и стен, установки потолочных и вентиляционных систем, при проведении планировочных работ, разметки криволинейных поверхностей, проведению отделочных работ, обустройству въездов и выездов под уклоном и т.д.
Комплектация:
- Ротационный лазер.
- Приемник лазерного луча.
- Крепления приемника лазерного луча.
- Пульт ДУ.
- Лазерная мишень.
- Лазерные очки.
- Зарядное устройство.
- Пластиковый кейс.
- Инструкция.