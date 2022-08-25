Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
Арт. geototal_862
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|490x250x430
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Степень защиты
|IP 65
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Макс. рабочая температура, °С
|60
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Мин. рабочая температура, °С
|-10
- Автоматический ротационный лазерный прибор STABILA LAR 350 с управлением от двигателя для горизонтальных и вертикальных измерений, а также ручного наклона по двум осям.
Особенности и преимущества:
- Инновационная система контроля движения MOTION CONTROL позволяет быстро, удобно и точно управлять лазерным прибором, поворачивая пульт дистанционного управления вправо или влево.
- Функция наклона DUAL SLOPE - наклон по двум осям до 5°.
- Функция SCAN для работы непосредственно на видимой лазерной линии.
- SECTION MODE - индивидуальное ограничение видимого рабочего диапазона в режиме вращения. Лазерный луч проецируется только на определенную область.
- Система LED ASSIST для удобного управления и безопасной работы. Встроенные светодиоды сигнализируют, например, по какой оси выполняется наклон.
- Функция MANUAL ALIGNMENT - выравнивание оси в режиме вертикального измерения.
- Запатентованная система STABILA PROTECTOR - идеальная защита даже при падении прибора со штатива с высоты до 1.80 м.
- Защита от влаги и пыли (степень защиты IP65).
- Рабочий диапазон прибора до 800 м (диаметр).
Комплектация:
- Лазерный прибор LAR 350.
- Ресивер REC 300 Digital.
- Пульт дистанционного управления RC-LAR350.
- Угловая шина 90°.
- Очки для лучшего видения лазерных лучей.
- Поисковый экран.
- Батарейка D 1.5 В - 2 шт.
- Батарейка АА 1.5 В - 4 шт.
- Чемодан для переноски.