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Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
    Арт. geototal_862
    5.0
    1
    Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
    Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
    Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
    Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
      Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
      Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
      Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350
      Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350

      Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_862
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stabila
      Габариты, мм
      		490x250x430
      Степень защиты
      		IP 65
      Макс. рабочая температура, °С
      		60
      Мин. рабочая температура, °С
      		-10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Автоматический ротационный лазерный прибор STABILA LAR 350 с управлением от двигателя для горизонтальных и вертикальных измерений, а также ручного наклона по двум осям.

        Особенности и преимущества:

        • Инновационная система контроля движения MOTION CONTROL позволяет быстро, удобно и точно управлять лазерным прибором, поворачивая пульт дистанционного управления вправо или влево.
        • Функция наклона DUAL SLOPE - наклон по двум осям до 5°.
        • Функция SCAN для работы непосредственно на видимой лазерной линии.
        • SECTION MODE - индивидуальное ограничение видимого рабочего диапазона в режиме вращения. Лазерный луч проецируется только на определенную область.
        • Система LED ASSIST для удобного управления и безопасной работы. Встроенные светодиоды сигнализируют, например, по какой оси выполняется наклон.
        • Функция MANUAL ALIGNMENT - выравнивание оси в режиме вертикального измерения.
        • Запатентованная система STABILA PROTECTOR - идеальная защита даже при падении прибора со штатива с высоты до 1.80 м.
        • Защита от влаги и пыли (степень защиты IP65).
        • Рабочий диапазон прибора до 800 м (диаметр).

        Комплектация:

        1. Лазерный прибор LAR 350.
        2. Ресивер REC 300 Digital.
        3. Пульт дистанционного управления RC-LAR350.
        4. Угловая шина 90°.
        5. Очки для лучшего видения лазерных лучей.
        6. Поисковый экран.
        7. Батарейка D 1.5 В - 2 шт.
        8. Батарейка АА 1.5 В - 4 шт.
        9. Чемодан для переноски.