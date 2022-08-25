Ротационный лазерный нивелир STABILA LAR 350

Автоматический ротационный лазерный прибор STABILA LAR 350 с управлением от двигателя для горизонтальных и вертикальных измерений, а также ручного наклона по двум осям.

Особенности и преимущества:

Инновационная система контроля движения MOTION CONTROL позволяет быстро, удобно и точно управлять лазерным прибором, поворачивая пульт дистанционного управления вправо или влево.

Функция наклона DUAL SLOPE - наклон по двум осям до 5°.

Функция SCAN для работы непосредственно на видимой лазерной линии.

SECTION MODE - индивидуальное ограничение видимого рабочего диапазона в режиме вращения. Лазерный луч проецируется только на определенную область.

Система LED ASSIST для удобного управления и безопасной работы. Встроенные светодиоды сигнализируют, например, по какой оси выполняется наклон.

Функция MANUAL ALIGNMENT - выравнивание оси в режиме вертикального измерения.

Запатентованная система STABILA PROTECTOR - идеальная защита даже при падении прибора со штатива с высоты до 1.80 м.

Защита от влаги и пыли (степень защиты IP65).

Рабочий диапазон прибора до 800 м (диаметр).

Комплектация: