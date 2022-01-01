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Ротор в сборе Makita 517838-1
Найти аналог
Роторы
    Ротор в сборе Makita 517838-1
    Арт. X38720382028

      Ротор в сборе Makita 517838-1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38720382028

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ротор Makita в сборе 517838-1 представляет собой деталь, которая используется в целях интеграции на смену пришедшим в негодность комплектующим. Комплектующие производства компании Makita выгодно выделяются на фоне конкурентов устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их заменят можно не беспокоиться за работоспособность и производительность: Роторы производства компании Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы