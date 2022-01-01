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Ротор в сборе Makita 519173-3
Найти аналог
Роторы
    Ротор в сборе Makita 519173-3
    Арт. X3872038119

      Ротор в сборе Makita 519173-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3872038119

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ротор Makita в сборе 519173-3 представляет собой запчасть, используемая в целях монтирования на замену сломанным запчастям. Запасные части производства компании Makita характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки вам больше не придется волноваться за работоспособность и производительность: Роторы производства торговой марки Makita созданы с опорой на высокие стандарты качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы