Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Роторная косилка DAKOTA KKR-4
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Роторная косилка DAKOTA KKR-4
    Арт. X190394281
    5.0
    1
    Роторная косилка DAKOTA KKR-4

      Роторная косилка DAKOTA KKR-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Тип навесного оборудования
      		косилка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Косилка роторная KKR-4 PATRIOT 490001430 представляет собой насадку к мотоблокам для кошения травы и мелкого кустарника. Подходит для установки на мотоблок Patriot Dakota PRO. Косилка обладает высокой производительностью, легкой управляемостью, поэтому оптимально подходит для расчистки больших участков. Косилка значительно облегчает процесс уборки срезанной травы, так как скошенная трава укладывается в валики. 

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Привод ремённый
        • Ширина захвата - 80 см.