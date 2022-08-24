Роторная косилка DAKOTA KKR-4

Преимущества

Высокая производительность

Привод ремённый

Ширина захвата - 80 см.

Косилка роторная KKR-4 PATRIOT 490001430 представляет собой насадку к мотоблокам для кошения травы и мелкого кустарника. Подходит для установки на мотоблок Patriot Dakota PRO. Косилка обладает высокой производительностью, легкой управляемостью, поэтому оптимально подходит для расчистки больших участков. Косилка значительно облегчает процесс уборки срезанной травы, так как скошенная трава укладывается в валики.