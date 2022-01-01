Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 10 секций
Арт. О00000034155
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|3.7
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Вес, кг
|13
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- Радиатор Royal Thermo Revolution 500 представляет собой прочный и надежный в эксплуатации нагревательный прибор для применения в индивидуальных системах отопления. Радиатор имеет увеличенную теплоотдачу благодаря беспрепятственной конвекции, исходящей от дополнительных волнообразных ребер (технология PowerShift). Прогрев помещения происходит максимально равномерно для комфортного нахождения в нем.
Преимущества
- Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
- Секции радиатора Royal Thermo Revolution 500 10 секций состоят из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
- Конструкция секции полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
- Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
- Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
- Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
- Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
- Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
- Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
- Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
- Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
- Рабочее давление 20 бар
- Максимальная температура теплоносителя 110°С