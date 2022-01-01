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Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
3 560 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
    Арт. О00000033592
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500

      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500

      3 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033592

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.48
      Вес, кг
      		5.2
      Все характеристики
      3 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500, 4 секции - подходит для использования в индивидуальных системах отопления. Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3%. Специальная заглушка высокой прочности заменяет устаревшую технологию сварки вертикального коллектора и донца. Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobe и FreiLacke в семь слоев увеличивает стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия при использовании радиатора в помещениях с повышенной влажностью.

        Преимущества

        • Алюминиевый радиатор подходит для применения в индивидуальных системах отопления
        • При компактных размерах обеспечивает максимально возможную теплоотдачу за счет применения запатентованных технологий PowerShift и беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
        • Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3% за счет беспрепятственного прохождения нагреваемого воздуха при движении внутри радиатора
        • Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности MECC-LAN с нано-полимерной мембраной наряду с использованием вертикальных коллекторов круглого сечения гарантирует надежную работу радиатора в системах подверженных частым гидроударам
        • Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%
        • Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью
        • Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская маркировка каждой секции надежно защищают радиатор Royal Thermo Revolution 500 от подделок