Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
Арт. О00000033592
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|1.48
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Вес, кг
|5.2
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- Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500, 4 секции - подходит для использования в индивидуальных системах отопления. Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3%. Специальная заглушка высокой прочности заменяет устаревшую технологию сварки вертикального коллектора и донца. Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobe и FreiLacke в семь слоев увеличивает стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия при использовании радиатора в помещениях с повышенной влажностью.
Преимущества
- Алюминиевый радиатор подходит для применения в индивидуальных системах отопления
- При компактных размерах обеспечивает максимально возможную теплоотдачу за счет применения запатентованных технологий PowerShift и беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
- Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3% за счет беспрепятственного прохождения нагреваемого воздуха при движении внутри радиатора
- Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности MECC-LAN с нано-полимерной мембраной наряду с использованием вертикальных коллекторов круглого сечения гарантирует надежную работу радиатора в системах подверженных частым гидроударам
- Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%
- Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью
- Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская маркировка каждой секции надежно защищают радиатор Royal Thermo Revolution 500 от подделок