Преимущества

Алюминиевый радиатор подходит для применения в индивидуальных системах отопления

При компактных размерах обеспечивает максимально возможную теплоотдачу за счет применения запатентованных технологий PowerShift и беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер

Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3% за счет беспрепятственного прохождения нагреваемого воздуха при движении внутри радиатора

Запатентованная инновационная заглушка повышенной прочности MECC-LAN с нано-полимерной мембраной наряду с использованием вертикальных коллекторов круглого сечения гарантирует надежную работу радиатора в системах подверженных частым гидроударам

Дополнительное оребрение на вертикальном коллекторе секции увеличивает теплоотдачу радиатора на 5%

Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobel (Нидерланды) и FreiLacke (Германия) в семь этапов гарантирует стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия радиатора в помещениях с повышенной влажностью

Фирменный алюминиевый знак на каждом радиаторе и заводская маркировка каждой секции надежно защищают радиатор Royal Thermo Revolution 500 от подделок

Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500, 4 секции - подходит для использования в индивидуальных системах отопления. Особая волнообразная форма оребрения радиатора повышает теплоотдачу на 3%. Специальная заглушка высокой прочности заменяет устаревшую технологию сварки вертикального коллектора и донца. Нанесение экологически чистых нано-красок AkzoNobe и FreiLacke в семь слоев увеличивает стойкость к механическим повреждениям и обеспечивает долговечность покрытия при использовании радиатора в помещениях с повышенной влажностью.