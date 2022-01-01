Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 6 секций
5 340 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 6 секций
    Арт. О00000034156
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 6 секций

      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 6 секций

      5 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034156

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.22
      Вес, кг
      		7.8
      Все характеристики
      5 340 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м
      564 ₽
      4.5
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00403 ПН20 32 мм, 4 м
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      228 ₽
      5.0
      Труба полипропиленовая Fusitek Faser FT00401 ПН20 20 мм, 4 м
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      330 ₽
      5.0
      Монтажный комплект ROMMER 3/4 11 в 1 (c 2 кронштернами)
      Монтажный набор ROMMER 3/4 7 в 1 (без кронштейнов)
      290 ₽
      5.0
      Монтажный набор ROMMER 3/4 7 в 1 (без кронштейнов)
      Монтажный набор ROMMER 1/2 7 в 1 (без кронштейнов)
      310 ₽
      5.0
      Монтажный набор ROMMER 1/2 7 в 1 (без кронштейнов)
      Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
      560 ₽
      600 ₽
      Масло для пневмоинструмента Fubag VG 46 838271, 1 л
      • -40 ₽
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Бак расширительный Джилекс 7806 (6 л)
      1 320 ₽
      5.0
      Бак расширительный Джилекс 7806 (6 л)
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500-4 секц.
      2 920 ₽
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500-4 секц.
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций
      7 120 ₽
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
      3 560 ₽
      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      620 ₽
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор Royal Thermo Revolution 500 имеет компактные размеры, состоит из шести секций, но при этом обеспечивает повышенную теплоотдачу благодаря волнообразной форме ребер. Беспрепятственная конвекция за счет изогнутых, округлых секций позволяет равномерно распределять нагретый воздух по помещению для создания комфортных условий в помещении.

        Преимущества

        • Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
        • Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
        • Конструкция секции полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
        • Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
        • Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
        • Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
        • Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
        • Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
        • Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
        • Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
        • Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
        • Рабочее давление 20 бар
        • Максимальная температура радиатора Royal Thermo Revolution 500 6 секций: 110°С