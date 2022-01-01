Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 6 секций

Преимущества

Конструкция радиатора соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005

Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом

Конструкция секции полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления

Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар

Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле

Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер

Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе

Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии

Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом

Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора

Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)

Рабочее давление 20 бар

Максимальная температура радиатора Royal Thermo Revolution 500 6 секций: 110°С

Радиатор Royal Thermo Revolution 500 имеет компактные размеры, состоит из шести секций, но при этом обеспечивает повышенную теплоотдачу благодаря волнообразной форме ребер. Беспрепятственная конвекция за счет изогнутых, округлых секций позволяет равномерно распределять нагретый воздух по помещению для создания комфортных условий в помещении.