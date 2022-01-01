Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций
Арт. О00000034157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Общий объем, л
|2.96
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Вес, кг
|10.4
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- Радиатор Royal Thermo Revolution 500 8 секций гарантирует максимальную теплоотдачу благодаря ребрам, имеющим форму волн. Беспрепятственная конвекция обеспечивает эффективную циркуляцию прогретого воздуха по помещению. Радиатор отличается прочностью и долговечностью в эксплуатации, он полностью изготовлен из специального сплава с легирующими добавками кремния и титана, которые обеспечивают надежную защиту от коррозии.
Преимущества
- Конструкция радиатора Royal Thermo Revolution 500 8 секций соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
- Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
- Конструкция секции полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
- Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
- Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
- Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
- Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
- Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
- Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
- Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
- Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
- Рабочее давление 20 бар
- Максимальная температура теплоносителя 110°С