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Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций
7 120 ₽
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций
    Арт. О00000034157
    Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций

      Радиатор алюминиевый Royal Thermo Revolution 500 2.0, 8 секций

      7 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034157

      Характеристики

      Производитель
      		Royal Thermo
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		2.96
      Вес, кг
      		10.4
      Все характеристики
      7 120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Радиатор Royal Thermo Revolution 500 8 секций гарантирует максимальную теплоотдачу благодаря ребрам, имеющим форму волн. Беспрепятственная конвекция обеспечивает эффективную циркуляцию прогретого воздуха по помещению. Радиатор отличается прочностью и долговечностью в эксплуатации, он полностью изготовлен из специального сплава с легирующими добавками кремния и титана, которые обеспечивают надежную защиту от коррозии.

        Преимущества

        • Конструкция радиатора Royal Thermo Revolution 500 8 секций соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005
        • Секция радиатора состоит из стального закладного элемента, залитого под высоким давлением алюминиевым сплавом
        • Конструкция секции полностью исключает контакт теплоносителя с алюминиевым сплавом, что гарантирует бесперебойную эксплуатацию прибора в системе отопления
        • Округлая конструкция стальной заглушки с защитной антикоррозийной мембраной из термостойкого и химически устойчивого нано-полимера обеспечивает герметичность секции при давлении теплоносителя свыше 100 бар
        • Радиаторы в сборе без заглушек окрашиваются в два этапа: сначала методом анафореза, а затем экологически чистыми порошковыми эмалями в электростатическом поле
        • Увеличенная теплоотдача за счет беспрепятственной конвекции благодаря волнообразной форме ребер
        • Повышенная теплоотдача секций за счет технологии PowerShift – дополнительных ребер на коллекторе
        • Специальный сплав с легирующими добавками кремния и титана, обеспечивающими защиту от коррозии
        • Надежность работы в системах с химически агрессивным теплоносителем, в том числе с антифризом
        • Максимальная прочность благодаря круглому сечению коллектора
        • Двухэтапная покраска в ослепительно белый цвет (RAL 9016)
        • Рабочее давление 20 бар
        • Максимальная температура теплоносителя 110°С