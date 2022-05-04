Розетка кабельная IEK 16А 3P+E+N 380В 215

Преимущества

Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов

Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены

Пружины защищены от коррозии

Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.