- Новинка
Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)
Арт. X27903182
- Новинка
Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)
Арт. X27903182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|розетка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Однофазная 4-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1029 - большая колодка с четырьмя розеточными гнездами, каждое из которых оснащено собственной защитной крышкой. Материалом колодки служит каучук. Изделие прекрасно подходит для мобильного и стационарного использования.
Преимущества
- Материал корпуса: каучук
- Хорошие электроизоляционные свойства
- Высокая износостойкость
- Степень защиты UNIVersal 1029 от пыли и брызг: IP44
- Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
- Легкий монтаж
- Высокая надежность соединения
- Долгий срок службы: 5 лет