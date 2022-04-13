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Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)
5.0
2
Найти аналог
Розетки
  • Новинка
Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)
Арт. X27903182
5.0
2
Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)
  • Новинка

Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)

Найти аналог
Нет в наличии
3 года гарантии
Арт. X27903182
5.0
2

Характеристики

Производитель
UNIVersal
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Тип
розетка кабельная
Номинальная сила тока, А
16
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
3 года гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Однофазная 4-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1029 - большая колодка с четырьмя розеточными гнездами, каждое из которых оснащено собственной защитной крышкой. Материалом колодки служит каучук. Изделие прекрасно подходит для мобильного и стационарного использования.

    Преимущества

    • Материал корпуса: каучук
    • Хорошие электроизоляционные свойства
    • Высокая износостойкость
    • Степень защиты UNIVersal 1029 от пыли и брызг: IP44
    • Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
    • Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
    • Легкий монтаж
    • Высокая надежность соединения
    • Долгий срок службы: 5 лет