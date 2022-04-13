Переносная розетка UNIVersal (4-местная каучуковая с заземлением и заглушкой, IP44)

Преимущества

Материал корпуса: каучук

Хорошие электроизоляционные свойства

Высокая износостойкость

Степень защиты UNIVersal 1029 от пыли и брызг: IP44

Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С

Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2

Легкий монтаж

Высокая надежность соединения

Долгий срок службы: 5 лет

Однофазная 4-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1029 - большая колодка с четырьмя розеточными гнездами, каждое из которых оснащено собственной защитной крышкой. Материалом колодки служит каучук. Изделие прекрасно подходит для мобильного и стационарного использования.