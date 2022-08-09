Электрический рубанок Bosch GHO 26-82

Преимущества

Компактный, удобный инструмент с мощным двигателем, идеально подходящий для подгоночных работ на месте

Комфортная работа благодаря выбросу опилок на выбор налево или направо

Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным ножам Woodrazor и простейшей регулировке

Регулируемая глубина выборки паза (четверти)

3 V-образных паза для легкого снятия фасок

Башмак для защиты обрабатываемой детали

Блокировка включения как для левшей, так и для правшей

Миниатюрный, удобный инструмент BOSCH GHO 26-82 с мощным двигателем в 710 Ватт, идеально подходит для отделочных работ на месте. Нож Woodrazor это быстрая и требующая минимальных затрат смена ножа, простейшая юстировка.