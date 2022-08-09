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Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
4.0
1
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
    Арт. Х12343
    4.0
    1
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
    Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82

      Электрический рубанок Bosch GHO 26-82

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12343
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.6
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Миниатюрный, удобный инструмент BOSCH GHO 26-82 с мощным двигателем в 710 Ватт, идеально подходит для отделочных работ на месте. Нож Woodrazor это быстрая и требующая минимальных затрат смена ножа, простейшая юстировка.

        Преимущества

        • Компактный, удобный инструмент с мощным двигателем, идеально подходящий для подгоночных работ на месте
        • Комфортная работа благодаря выбросу опилок на выбор налево или направо
        • Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным ножам Woodrazor и простейшей регулировке
        • Регулируемая глубина выборки паза (четверти)
        • 3 V-образных паза для легкого снятия фасок
        • Башмак для защиты обрабатываемой детали
        • Блокировка включения как для левшей, так и для правшей