Электрический рубанок Bosch GHO 26-82
Арт. Х12343
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.6
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Класс товара
|профессиональный
- Миниатюрный, удобный инструмент BOSCH GHO 26-82 с мощным двигателем в 710 Ватт, идеально подходит для отделочных работ на месте. Нож Woodrazor это быстрая и требующая минимальных затрат смена ножа, простейшая юстировка.
Преимущества
- Компактный, удобный инструмент с мощным двигателем, идеально подходящий для подгоночных работ на месте
- Комфортная работа благодаря выбросу опилок на выбор налево или направо
- Самая быстрая и экономичная из представленных на рынке система смены ножей благодаря долговечным ножам Woodrazor и простейшей регулировке
- Регулируемая глубина выборки паза (четверти)
- 3 V-образных паза для легкого снятия фасок
- Башмак для защиты обрабатываемой детали
- Блокировка включения как для левшей, так и для правшей