Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
Арт. X1048040874
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|2.8
|
Класс товара
|профессиональный
С этим товаром смотрят
Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000 используется для строгания древесных материалов, скашивания кромок и выборки четверти. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает быстрое выполнение рабочих операций. Три V-образных паза разных размеров подходят для точного и гибкого снятия фасок под углом. Два перезатачиваемых ножа из быстрорежущей стали сокращают затраты на обслуживание. Парковочный башмак не повреждает деревянные поверхности.
Преимущества
- Долговечные ножи из быстрорежущей стали
- Удобный переключатель с блокировкой для левшей и правшей
- Оптимизированный воздушный поток для сдувания древесной стружки
- Рукоятка обеспечивает комфорт при работе
- Новая конструкция допускает максимальную настройку глубины съема до 2.6 мм