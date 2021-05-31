Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
4.0
5
12 999 ₽
16 490 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
    Арт. X1048040874
    4.0
    5
    Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
    Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
    Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
      Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
      Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000
      Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000

      Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000

      • -3 491 ₽
      12 999 ₽
      16 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1048040874
      4.0
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.8
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      • -3 491 ₽
      12 999 ₽
      16 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
      741 ₽
      1.0
      Твердосплавные ножи для рубанка Практика 037-411 (2 шт.)
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      970 ₽
      4.0
      Масло Patriot Specific High-Tech 30594, 0.946 л, вязкость 5W-30
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      6 399 ₽
      6 890 ₽
      4.2
      Сетевой лобзик Makita 4329 (450 Вт, мах толщина металла 6 мм, вес инструмента 1,9 кг, использование с пылесосом)
      • -491 ₽
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      275 ₽
      5.0
      Рулетка в обрезиненном корпусе Зубр МАСТЕР 34055-05-19 (5 м, 19 мм)
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      722 ₽
      5.0
      Универсальный отрезной круг для УШМ Зубр Мультирез-ВК8 36859-125 (по алюминию, плитке, 125x22,2 мм)
      Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
      599 ₽
      5.0
      Ножи для рубанка Практика 773-781, 82x29x3 мм, быстрорежущая сталь
      Сетевой лобзик Bosch GST 700 0.601.2A7.020 (мощность 500 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,1 кг)
      6 730 ₽
      8 980 ₽
      5.0
      Сетевой лобзик Bosch GST 700 0.601.2A7.020 (мощность 500 Вт, маятниковый ход, вес инструмента 2,1 кг)
      • -2 250 ₽
      Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
      Нет в наличии
      4.7
      Пила дисковая Stanley SC16D2-RU
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Нет в наличии
      4.3
      Циркулярная пила Bosch GKS 190 0.601.623.000, сетевая
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000 используется для строгания древесных материалов, скашивания кромок и выборки четверти. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает быстрое выполнение рабочих операций. Три V-образных паза разных размеров подходят для точного и гибкого снятия фасок под углом. Два перезатачиваемых ножа из быстрорежущей стали сокращают затраты на обслуживание. Парковочный башмак не повреждает деревянные поверхности.

        Преимущества

        • Долговечные ножи из быстрорежущей стали
        • Удобный переключатель с блокировкой для левшей и правшей
        • Оптимизированный воздушный поток для сдувания древесной стружки
        • Рукоятка обеспечивает комфорт при работе
        • Новая конструкция допускает максимальную настройку глубины съема до 2.6 мм