Электрический рубанок Bosch GHO 6500 0.601.596.000 используется для строгания древесных материалов, скашивания кромок и выборки четверти. Двигатель мощностью 650 Вт обеспечивает быстрое выполнение рабочих операций. Три V-образных паза разных размеров подходят для точного и гибкого снятия фасок под углом. Два перезатачиваемых ножа из быстрорежущей стали сокращают затраты на обслуживание. Парковочный башмак не повреждает деревянные поверхности.

Преимущества