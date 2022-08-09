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Электрический рубанок Bosch PHO 1
5.0
1
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Bosch PHO 1
    Арт. Х12736
    5.0
    1
    Электрический рубанок Bosch PHO 1

      Электрический рубанок Bosch PHO 1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12736
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Bosch PHO 1 0.603.272.208 предназначен для обработки деревянных поверхностей. V-образные канавки на подошве способствуют простому и легкому снятию фасок. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота передней ручки, шаг поворота составляет 1/5 мм. Один нож на электронно-сбалансированном барабане улучшает качество работы.

        Преимущества

        • Удобная рукоятка с элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора
        • Передняя рукоятка электрического рубанка Bosch PHO 1 0.603.272.208 совмещена с механизмом регулировки глубины строгания
        • Один нож на электронно сбалансированном барабане отличается исключительной остротой и производительностью
        • Регулировка глубины строгания с шагом 1/5 мм - для достижения точных результатов строгания
        • Подошва с V-образной канавкой - для легкого снятия фасок
        • Блокировка включения
        • Электронная балансировка ножевого вала
        • Воздушное охлаждение