Электрический рубанок Bosch PHO 1

Преимущества

Удобная рукоятка с элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора

Передняя рукоятка электрического рубанка Bosch PHO 1 0.603.272.208 совмещена с механизмом регулировки глубины строгания

Один нож на электронно сбалансированном барабане отличается исключительной остротой и производительностью

Регулировка глубины строгания с шагом 1/5 мм - для достижения точных результатов строгания

Подошва с V-образной канавкой - для легкого снятия фасок

Блокировка включения

Электронная балансировка ножевого вала

Воздушное охлаждение

Рубанок Bosch PHO 1 0.603.272.208 предназначен для обработки деревянных поверхностей. V-образные канавки на подошве способствуют простому и легкому снятию фасок. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота передней ручки, шаг поворота составляет 1/5 мм. Один нож на электронно-сбалансированном барабане улучшает качество работы.