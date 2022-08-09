Электрический рубанок Bosch PHO 1
Арт. Х12736
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2
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Класс товара
|профессиональный
- Рубанок Bosch PHO 1 0.603.272.208 предназначен для обработки деревянных поверхностей. V-образные канавки на подошве способствуют простому и легкому снятию фасок. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота передней ручки, шаг поворота составляет 1/5 мм. Один нож на электронно-сбалансированном барабане улучшает качество работы.
Преимущества
- Удобная рукоятка с элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора
- Передняя рукоятка электрического рубанка Bosch PHO 1 0.603.272.208 совмещена с механизмом регулировки глубины строгания
- Один нож на электронно сбалансированном барабане отличается исключительной остротой и производительностью
- Регулировка глубины строгания с шагом 1/5 мм - для достижения точных результатов строгания
- Подошва с V-образной канавкой - для легкого снятия фасок
- Блокировка включения
- Электронная балансировка ножевого вала
- Воздушное охлаждение