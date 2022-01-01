Электрический рубанок DeWalt D 26500 K

Преимущества

Высокая мощность двигателя обеспечивает лёгкое строгание твёрдых пород дерева;

Лево- и правостороннее удаление стружки;

Высокая скорость вращения барабана обеспечивает высокое качество обработки поверхности;

Передняя рукоятка является регулятором глубины строгания с шагом 0,1 мм;

Три канавки для снятия фасок;

Малый вес и хорошая балансировка дают возможность работать рубанком одной рукой;

Воздушное охлаждение.

Рубанок DeWalt D 26500 K предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель обеспечивает легкую обработку твердых пород дерева. Высокая скорость вращения барабана позволяет обрабатывать деревянные заготовки без сколов. Небольшой вес инструмента делает работу более комфортной. Точная регулировка глубины строгания делает работу более аккуратной. Лево- и правосторонний эжектор опилок позволяет подключать к патрубку пылесос для отвода пыли и стружек.