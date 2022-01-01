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Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Арт. Х12629
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
    Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K
      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K

      Электрический рубанок DeWalt D 26500 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12629

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		4
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок DeWalt D 26500 K предназначен для обработки деревянных поверхностей. Мощный двигатель обеспечивает легкую обработку твердых пород дерева. Высокая скорость вращения барабана позволяет обрабатывать деревянные заготовки без сколов. Небольшой вес инструмента делает работу более комфортной. Точная регулировка глубины строгания делает работу более аккуратной. Лево- и правосторонний эжектор опилок позволяет подключать к патрубку пылесос для отвода пыли и стружек.

        Преимущества

        • Высокая мощность двигателя обеспечивает лёгкое строгание твёрдых пород дерева;
        • Лево- и правостороннее удаление стружки;
        • Высокая скорость вращения барабана обеспечивает высокое качество обработки поверхности;
        • Передняя рукоятка является регулятором глубины строгания с шагом 0,1 мм;
        • Три канавки для снятия фасок;
        • Малый вес и хорошая балансировка дают возможность работать рубанком одной рукой;
        • Воздушное охлаждение.