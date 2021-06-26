Электрический рубанок DeWalt DW 680 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность двигателя позволяет легко обрабатывать твердые породы дерева. Передней рукояткой можно регулировать глубину строгания, шаг регулировки - 0.1мм. Высокая скорость вращения барабана позволяет обрабатывать материалы более качественно, без сколов. Три канавки для снятия фасок обеспечивают легкую работу с наименьшими затратами сил.

Преимущества