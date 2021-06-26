Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок DeWalt DW 680
3.0
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок DeWalt DW 680
    Арт. Х12468
    3.0
    2
    Электрический рубанок DeWalt DW 680
    Электрический рубанок DeWalt DW 680
    Электрический рубанок DeWalt DW 680
      Электрический рубанок DeWalt DW 680
      Электрический рубанок DeWalt DW 680
      Электрический рубанок DeWalt DW 680

      Электрический рубанок DeWalt DW 680

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12468
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Чехия
      Вес, кг
      		3.2
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

      С этим товаром смотрят

      Компрессор воздушный Aurora AIR-25
      14 900 ₽
      5.0
      Компрессор воздушный Aurora AIR-25
      • Персональная скидка
      Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
      2 700 ₽
      4.5
      Лазерный дальномер Matrix LD-40 38015 (max дальность 40 м, погрешность 1,5 мм)
      Нож для рубанка Практика 037-428 (2 шт.)
      240 ₽
      5.0
      Нож для рубанка Практика 037-428 (2 шт.)
      Стамеска по дереву Лакра 3309138 (38 мм)
      500 ₽
      5.0
      Стамеска по дереву Лакра 3309138 (38 мм)
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      180 ₽
      3.0
      Маркер-краска MunHwa PM-05 (белый)
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4257D4, с набором дисков
      Нет в наличии
      5.0
      Угловая шлифмашина DeWalt DWE 4257D4, с набором дисков
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок DeWalt DW 680 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность двигателя позволяет легко обрабатывать твердые породы дерева. Передней рукояткой можно регулировать глубину строгания, шаг регулировки - 0.1мм. Высокая скорость вращения барабана позволяет обрабатывать материалы более качественно, без сколов. Три канавки для снятия фасок обеспечивают легкую работу с наименьшими  затратами сил.

        Преимущества

        • Инструмент отлично сбалансирован
        • Большой барабан вращается на высокой скорости, что значительно влияет на качество обработки
        • Мощный двигатель позволяет обрабатывать самые твердые породы дерева
        • Три канавки для снятия фасок
        • Воздушное охлаждение