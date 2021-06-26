Электрический рубанок DeWalt DW 680
Арт. Х12468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|Чехия
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Вес, кг
|3.2
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Класс товара
|профессиональный
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Электрический рубанок DeWalt DW 680 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Большая мощность двигателя позволяет легко обрабатывать твердые породы дерева. Передней рукояткой можно регулировать глубину строгания, шаг регулировки - 0.1мм. Высокая скорость вращения барабана позволяет обрабатывать материалы более качественно, без сколов. Три канавки для снятия фасок обеспечивают легкую работу с наименьшими затратами сил.
Преимущества
- Инструмент отлично сбалансирован
- Большой барабан вращается на высокой скорости, что значительно влияет на качество обработки
- Мощный двигатель позволяет обрабатывать самые твердые породы дерева
- Три канавки для снятия фасок
- Воздушное охлаждение