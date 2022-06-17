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Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
4.5
2
7 690 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
    Арт. О00000013110
    4.5
    2
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
    Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4

      Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4

      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013110
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		6
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      7 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4 используется домашними мастерами. Ширина ножей составляет 110 мм, что облегчает применение инструмента и ускоряет выполнение работ. Удобная рукоятка с резиновой накладкой и элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора. Для использования рубанка в режиме станка (подошвой вверх), его надежно фиксируют в специальной подставке.

        Преимущества 

        • Вихрь Р-110СТ 72/5/4 может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей
        • Возможность регулировки глубины строгания
        • Возможность выборки четверти
        • Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
        • Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки