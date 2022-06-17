Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4 используется домашними мастерами. Ширина ножей составляет 110 мм, что облегчает применение инструмента и ускоряет выполнение работ. Удобная рукоятка с резиновой накладкой и элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора. Для использования рубанка в режиме станка (подошвой вверх), его надежно фиксируют в специальной подставке.

Преимущества