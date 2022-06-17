Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4
Арт. О00000013110
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|6
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Класс товара
|полупрофессиональный
Электрический рубанок со станиной Вихрь Р-110СТ 72/5/4 используется домашними мастерами. Ширина ножей составляет 110 мм, что облегчает применение инструмента и ускоряет выполнение работ. Удобная рукоятка с резиновой накладкой и элементами управления хорошо ложится в руку и бережет силы оператора. Для использования рубанка в режиме станка (подошвой вверх), его надежно фиксируют в специальной подставке.
Преимущества
- Вихрь Р-110СТ 72/5/4 может быть использован как строгальный станок - это упрощает обработку больших поверхностей
- Возможность регулировки глубины строгания
- Возможность выборки четверти
- Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
- Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки