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Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
4.5
2
3 681 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Арт. О00000013064
    4.5
    2
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
    Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5

      Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5

      3 681 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013064
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.7
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      3 681 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рубанок электрический ВИХРЬ Р-82/1100– электроинструмент для строгания древесины в бытовых и производственных условиях. Рубанком можно строгать плоские поверхности и кромки (фаски). Рубанок обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли. С помощью широкой рукоятки можно не только крепко удерживать инструмент во время работы, но и регулировать глубину строгания от 0 до 3 мм. Для удобства работы продолжительное время на рукоятке предусмотрен фиксатор пусковой клавиши. Воздушное охлаждение исключает возможность перегрева в течение работы.

        Преимущества

        • Возможность регулировки глубины строгания
        • Возможность выборки четверти
        • Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
        • Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки