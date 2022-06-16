Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5
Арт. О00000013064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.7
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Класс товара
|бытовой
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- Рубанок электрический ВИХРЬ Р-82/1100– электроинструмент для строгания древесины в бытовых и производственных условиях. Рубанком можно строгать плоские поверхности и кромки (фаски). Рубанок обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли. С помощью широкой рукоятки можно не только крепко удерживать инструмент во время работы, но и регулировать глубину строгания от 0 до 3 мм. Для удобства работы продолжительное время на рукоятке предусмотрен фиксатор пусковой клавиши. Воздушное охлаждение исключает возможность перегрева в течение работы.
Преимущества
- Возможность регулировки глубины строгания
- Возможность выборки четверти
- Рукоятка с резиновыми накладками - для комфортного рабочего процесса
- Большое количество оборотов позволяет добиться высокого качества обработки