Электрический рубанок Вихрь Р-82/1100 72/5/5

Рубанок электрический ВИХРЬ Р-82/1100– электроинструмент для строгания древесины в бытовых и производственных условиях. Рубанком можно строгать плоские поверхности и кромки (фаски). Рубанок обеспечивает направленный выброс стружки и плавное регулирование глубины строгания. Для поддержания рабочего места в чистоте, инструмент оснащен патрубком для отвода пыли. С помощью широкой рукоятки можно не только крепко удерживать инструмент во время работы, но и регулировать глубину строгания от 0 до 3 мм. Для удобства работы продолжительное время на рукоятке предусмотрен фиксатор пусковой клавиши. Воздушное охлаждение исключает возможность перегрева в течение работы.

Преимущества