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Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
5.0
2
3 790 ₽
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Арт. О00000013706
    5.0
    2
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
    Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1

      Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1

      3 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013706
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Вес, кг
      		3
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      3 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Возможность работы с направляющей делает выполнение задач более точным. Регулировка глубины строгания позволяет добиться разных результатов. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения.

        Преимущества 

        • Резиновые вставки на рукояти обеспечивают надежный хват
        • Рукоятка регулировки глубины обработки для разных задач
        • Кнопка блокировки от случайного включения защищает оператора
        • Мощный мотор идеально подходит для фальцовки
        • Малый вес способствует неутомительной работе