Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1
Арт. О00000013706
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Вес, кг
|3
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Упаковка
|коробка
Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Возможность работы с направляющей делает выполнение задач более точным. Регулировка глубины строгания позволяет добиться разных результатов. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения.
Преимущества
- Резиновые вставки на рукояти обеспечивают надежный хват
- Рукоятка регулировки глубины обработки для разных задач
- Кнопка блокировки от случайного включения защищает оператора
- Мощный мотор идеально подходит для фальцовки
- Малый вес способствует неутомительной работе