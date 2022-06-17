Электрический рубанок Ресанта Р-82/800 75/5/1 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Возможность работы с направляющей делает выполнение задач более точным. Регулировка глубины строгания позволяет добиться разных результатов. Блокировка кнопки защищает оператора от случайного включения.

Преимущества