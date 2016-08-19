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Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
4.0
1
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Электрические рубанки
    Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
    Арт. Х1271854
    4.0
    1
    Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
    Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
    Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
      Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
      Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
      Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82

      Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1271854
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.96
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Рубанок Энкор РЭ-780/82 + подставка 1/4 50210 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Пылеотвод обеспечивает выброс стружки в правую или левую сторону, имеется патрубок для подключения пылесоса. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота опорной ручки. Три разноразмерных V-образных паза в подошве обеспечивают легкое снятие фасок. Кнопка блокировки от случайного включения делает работу оператора безопасной

        Преимущества

        • Металлическая подставка с защитной шторкой - для стационарного использования
        • Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением
        • Три разноразмерных V-образных паза - для снятия фасок
        • Возможность выборки четверти на заданную глубину и ширину
        • Парковочный башмак и защитная шторка
        • Блокировка выключателя (защита от случайного включения)
        • Ступенчатая регулировка глубины строгания по 0,25 мм с фиксацией выбранного значения
        • Ножевой вал увеличенного диаметра - для стабильной работы
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра