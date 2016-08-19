Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82
Арт. Х1271854
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.96
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Класс товара
|бытовой
- Рубанок Энкор РЭ-780/82 + подставка 1/4 50210 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Пылеотвод обеспечивает выброс стружки в правую или левую сторону, имеется патрубок для подключения пылесоса. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота опорной ручки. Три разноразмерных V-образных паза в подошве обеспечивают легкое снятие фасок. Кнопка блокировки от случайного включения делает работу оператора безопасной
Преимущества
- Металлическая подставка с защитной шторкой - для стационарного использования
- Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением
- Три разноразмерных V-образных паза - для снятия фасок
- Возможность выборки четверти на заданную глубину и ширину
- Парковочный башмак и защитная шторка
- Блокировка выключателя (защита от случайного включения)
- Ступенчатая регулировка глубины строгания по 0,25 мм с фиксацией выбранного значения
- Ножевой вал увеличенного диаметра - для стабильной работы
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра