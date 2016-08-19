Рубанок Энкор 50210 РЭ-780/82

Преимущества

Металлическая подставка с защитной шторкой - для стационарного использования

Фрезерованная подошва из алюминиевого литья под давлением

Три разноразмерных V-образных паза - для снятия фасок

Возможность выборки четверти на заданную глубину и ширину

Парковочный башмак и защитная шторка

Блокировка выключателя (защита от случайного включения)

Ступенчатая регулировка глубины строгания по 0,25 мм с фиксацией выбранного значения

Ножевой вал увеличенного диаметра - для стабильной работы

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра

Рубанок Энкор РЭ-780/82 + подставка 1/4 50210 предназначен для обработки деревянных поверхностей. Пылеотвод обеспечивает выброс стружки в правую или левую сторону, имеется патрубок для подключения пылесоса. Плавная регулировка глубины строгания осуществляется путем поворота опорной ручки. Три разноразмерных V-образных паза в подошве обеспечивают легкое снятие фасок. Кнопка блокировки от случайного включения делает работу оператора безопасной