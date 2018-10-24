Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрический рубанок Hitachi P 20 SF
4.5
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Hitachi P 20 SF
    Арт. X1048040879
    4.5
    2
    Электрический рубанок Hitachi P 20 SF

      Электрический рубанок Hitachi P 20 SF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048040879
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.5
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический рубанок Hitachi P 20 SF - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки поверхности древесных заготовок. Передняя рукоятка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания. Основная рукоятка с резиновой накладкой способствует надежному удержанию инструмента.

        Преимущества

        • Компактный и легкий инструмент
        • Регулировка глубины реза с помощью передней рукоятки
        • Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы рубанком Hitachi P20SF
        • Пылесборник - для сохранения чистоты рабочего места
        • Удобный держатель шнура