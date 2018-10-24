Преимущества

Компактный и легкий инструмент

Регулировка глубины реза с помощью передней рукоятки

Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы рубанком Hitachi P20SF

Пылесборник - для сохранения чистоты рабочего места

Удобный держатель шнура

Электрический рубанок Hitachi P 20 SF - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки поверхности древесных заготовок. Передняя рукоятка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания. Основная рукоятка с резиновой накладкой способствует надежному удержанию инструмента.