Электрический рубанок Hitachi P 20 SF
Арт. X1048040879
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.5
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Hitachi P 20 SF - легкий и компактный инструмент, предназначенный для обработки поверхности древесных заготовок. Передняя рукоятка совмещена с механизмом регулировки глубины строгания. Основная рукоятка с резиновой накладкой способствует надежному удержанию инструмента.
Преимущества
- Компактный и легкий инструмент
- Регулировка глубины реза с помощью передней рукоятки
- Рукоятка с резиновым покрытием - для комфортной работы рубанком Hitachi P20SF
- Пылесборник - для сохранения чистоты рабочего места
- Удобный держатель шнура