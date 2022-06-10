Электрический рубанок Hitachi P20ST

Электрорубанок Hitachi P20ST - великолепный выбор для работы по древесине. Этот легкий, удобный в обращении инструмент поможет в нелегком столярном деле при больших объемах работы. Перенесенным на переднюю часть корпуса рубанка диммером можно изменять глубину, на которой будет произведен срез с древесной заготовки. Рукоятка имеет практичную форму, которая одновременно и улучшает захват, и повышает маневренность аппарата, и защищает руку от получения травм. На нижней части ручки расположена кнопка фиксации, позволяющая сосредоточиться на процессе резки, а не удержании пускового курка рубанка. Кожух Hitachi P20ST предусматривает наличие вентиляционных отверстий, предохраняя мотор от вероятности перегрева. Частота оборотов стабильно высокая, поэтому сколов на заготовке не образуется. В связи с этими достоинствами, рубанок Hitachi купить лучше всего для длительной, непрерывной работы.

Преимущества рубанка Hitachi P20ST:

Небольшой вес;

Легкая транспортировка;

Предохранение двигателя от перегрева;

Быстрый прямой и фигурный рез без сколов;

Регуляция глубины обработки древесины;

Хорошая управляемость;

Кнопка фиксации пуска;

Удобная рукоятка рубанка;

Выносливость инструмента.

Комплектация: