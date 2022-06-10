Электрический рубанок Hitachi P20ST
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.5
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Класс товара
|профессиональный
Электрорубанок Hitachi P20ST - великолепный выбор для работы по древесине. Этот легкий, удобный в обращении инструмент поможет в нелегком столярном деле при больших объемах работы. Перенесенным на переднюю часть корпуса рубанка диммером можно изменять глубину, на которой будет произведен срез с древесной заготовки. Рукоятка имеет практичную форму, которая одновременно и улучшает захват, и повышает маневренность аппарата, и защищает руку от получения травм. На нижней части ручки расположена кнопка фиксации, позволяющая сосредоточиться на процессе резки, а не удержании пускового курка рубанка. Кожух Hitachi P20ST предусматривает наличие вентиляционных отверстий, предохраняя мотор от вероятности перегрева. Частота оборотов стабильно высокая, поэтому сколов на заготовке не образуется. В связи с этими достоинствами, рубанок Hitachi купить лучше всего для длительной, непрерывной работы.
Преимущества рубанка Hitachi P20ST:
- Небольшой вес;
- Легкая транспортировка;
- Предохранение двигателя от перегрева;
- Быстрый прямой и фигурный рез без сколов;
- Регуляция глубины обработки древесины;
- Хорошая управляемость;
- Кнопка фиксации пуска;
- Удобная рукоятка рубанка;
- Выносливость инструмента.
Комплектация:
- Рубанок;
- Торцевой гаечный ключ;
- Установочный шаблон;
- Направляющая с регулировочным винтом;
- Специальное устройство для заточки;
- Инструкция по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.