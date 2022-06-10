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Электрический рубанок Hitachi P20ST
5.0
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Арт. X1048040860
    5.0
    2
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
    Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST
      Электрический рубанок Hitachi P20ST

      Электрический рубанок Hitachi P20ST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1048040860
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.5
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Электрорубанок Hitachi P20ST - великолепный выбор для работы по древесине. Этот легкий, удобный в обращении инструмент поможет в нелегком столярном деле при больших объемах работы. Перенесенным на переднюю часть корпуса рубанка диммером можно изменять глубину, на которой будет произведен срез с древесной заготовки. Рукоятка имеет практичную форму, которая одновременно и улучшает захват, и повышает маневренность аппарата, и защищает руку от получения травм. На нижней части ручки расположена кнопка фиксации, позволяющая сосредоточиться на процессе резки, а не удержании пускового курка рубанка. Кожух Hitachi P20ST предусматривает наличие вентиляционных отверстий, предохраняя мотор от вероятности перегрева. Частота оборотов стабильно высокая, поэтому сколов на заготовке не образуется. В связи с этими достоинствами, рубанок Hitachi купить лучше всего для длительной, непрерывной работы.

        Преимущества рубанка Hitachi P20ST:

        • Небольшой вес;
        • Легкая транспортировка;
        • Предохранение двигателя от перегрева;
        • Быстрый прямой и фигурный рез без сколов;
        • Регуляция глубины обработки древесины;
        • Хорошая управляемость;
        • Кнопка фиксации пуска;
        • Удобная рукоятка рубанка;
        • Выносливость инструмента.

        Комплектация:

        • Рубанок;
        • Торцевой гаечный ключ;
        • Установочный шаблон;
        • Направляющая с регулировочным винтом;
        • Специальное устройство для заточки;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.