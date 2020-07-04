Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00
Арт. Х12576
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.3
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Класс товара
|профессиональный
- Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00 самый мощный в своем классе. Данная модель подойдет как для работы в быту, так и для небольшого производства. Количество оборотов составляет 15000, что обеспечивает чистоту обрабатываемой детали. Индивидуальность в работе обеспечивает съем, который регулируется в пределах от 0 мм до 3,5. Возможна работа с инструментом в стационарном режиме.
Преимущества
- Увеличенная длина базы
- Работа под углом
- Плавный пуск
- Выборка четверти
- Двусторонние ножи
- Специальные пазы для снятия фасок
- Адаптер для удаления стружки
- Возможна работа в перевернутом состоянии