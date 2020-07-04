Преимущества

Увеличенная длина базы

Работа под углом

Плавный пуск

Выборка четверти

Двусторонние ножи

Специальные пазы для снятия фасок

Адаптер для удаления стружки

Возможна работа в перевернутом состоянии

Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00 самый мощный в своем классе. Данная модель подойдет как для работы в быту, так и для небольшого производства. Количество оборотов составляет 15000, что обеспечивает чистоту обрабатываемой детали. Индивидуальность в работе обеспечивает съем, который регулируется в пределах от 0 мм до 3,5. Возможна работа с инструментом в стационарном режиме.