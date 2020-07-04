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Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00
4.3
3
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Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00
    Арт. Х12576
    4.3
    3
    Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00

      Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12576
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический рубанок Интерскол Р-110/2000М 104.1.1.00 самый мощный в своем классе. Данная модель подойдет как для работы в быту, так и для небольшого производства. Количество оборотов составляет 15000, что обеспечивает чистоту обрабатываемой детали. Индивидуальность в работе обеспечивает съем, который регулируется в пределах от 0 мм до 3,5. Возможна работа с инструментом в стационарном режиме.

        Преимущества 

        • Увеличенная длина базы
        • Работа под углом
        • Плавный пуск
        • Выборка четверти
        • Двусторонние ножи
        • Специальные пазы для снятия фасок
        • Адаптер для удаления стружки
        • Возможна работа в перевернутом состоянии