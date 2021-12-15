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Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00
5.0
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00
    Арт. Ю00000030244
    5.0
    2
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00

      Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Ю00000030244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.7
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00 обеспечивает высококачественную обработку поверхности. Глубину строгания можно регулировать поворотом передней рукояти в диапазоне 0-2 мм. Клавиша "Пуск" блокируется для безопасной эксплуатации электроинструмента. Подошва оснащена тремя V-образными пазами для вытачивания скошенных кромок (фаски) различной глубины. Подключение пылесоса возможно как с левой, так и с правой стороны.

        Преимущества

        • Платформы инструмента из алюминиевого сплава с качественной геометрией - для долгого срока службы
        • Передняя рукоятка позволяет точно регулировать глубину строгания до 2 мм
        • Стандартные двусторонние ножи шириной 82 мм
        • Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
        • Возможность выборки четверти
        • Передняя подошва с тремя пазами для снятия кромки