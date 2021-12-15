Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00
Арт. Ю00000030244
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.7
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Класс товара
|бытовой
- Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00 обеспечивает высококачественную обработку поверхности. Глубину строгания можно регулировать поворотом передней рукояти в диапазоне 0-2 мм. Клавиша "Пуск" блокируется для безопасной эксплуатации электроинструмента. Подошва оснащена тремя V-образными пазами для вытачивания скошенных кромок (фаски) различной глубины. Подключение пылесоса возможно как с левой, так и с правой стороны.
Преимущества
- Платформы инструмента из алюминиевого сплава с качественной геометрией - для долгого срока службы
- Передняя рукоятка позволяет точно регулировать глубину строгания до 2 мм
- Стандартные двусторонние ножи шириной 82 мм
- Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте
- Возможность выборки четверти
- Передняя подошва с тремя пазами для снятия кромки