Преимущества

Платформы инструмента из алюминиевого сплава с качественной геометрией - для долгого срока службы

Передняя рукоятка позволяет точно регулировать глубину строгания до 2 мм

Стандартные двусторонние ножи шириной 82 мм

Возможность подключения пылесоса для поддержания чистоты на рабочем месте

Возможность выборки четверти

Передняя подошва с тремя пазами для снятия кромки

Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.3.0.00 обеспечивает высококачественную обработку поверхности. Глубину строгания можно регулировать поворотом передней рукояти в диапазоне 0-2 мм. Клавиша "Пуск" блокируется для безопасной эксплуатации электроинструмента. Подошва оснащена тремя V-образными пазами для вытачивания скошенных кромок (фаски) различной глубины. Подключение пылесоса возможно как с левой, так и с правой стороны.