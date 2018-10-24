Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00
Арт. X1048040881
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Класс товара
|бытовой
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Упаковка
|коробка
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Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00 используется при производстве работ по дереву, как столярных, так и плотницких. Предусмотрена точная регулировка глубины строгания передней рукояткой. Чистота рабочей зоны. К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос, чтобы удалять древесную пыль во время работ.
Преимущества
- Платформы инструмента из алюминиевого сплава для долгого срока службы
- Точная регулировка глубины строгания передней рукояткой
- Стандартные двусторонние ножи шириной 82 мм
- Возможность выборки четверти
- Передняя подошва с тремя пазами для снятия кромки
- Удобная рукоять для комфортной работы Интерскол Р-82/650 424.1.0.00