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Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00
4.5
2
Найти аналог
Электрические рубанки
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00
    Арт. X1048040881
    4.5
    2
    Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00

      Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048040881
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Класс товара
      		бытовой
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00 используется при производстве работ по дереву, как столярных, так и плотницких. Предусмотрена точная регулировка глубины строгания передней рукояткой. Чистота рабочей зоны. К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос, чтобы удалять древесную пыль во время работ.

        Преимущества 

        • Платформы инструмента из алюминиевого сплава для долгого срока службы
        • Точная регулировка глубины строгания передней рукояткой
        • Стандартные двусторонние ножи шириной 82 мм
        • Возможность выборки четверти
        • Передняя подошва с тремя пазами для снятия кромки
        • Удобная рукоять для комфортной работы Интерскол Р-82/650 424.1.0.00