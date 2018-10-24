Электрический рубанок Интерскол Р-82/650 424.1.0.00 используется при производстве работ по дереву, как столярных, так и плотницких. Предусмотрена точная регулировка глубины строгания передней рукояткой. Чистота рабочей зоны. К патрубку можно подключить пылесборник или строительный пылесос, чтобы удалять древесную пыль во время работ.

Преимущества